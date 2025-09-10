Día mundial para la prevención del suicidio: 10 lugares que ofrecen ayuda psicológica gratuita en México

El 10 de septiembre se conmemora el Día mundial para la prevención del suicidio, con la finalidad de generar conversación entre personas, organizaciones e instancias gubernamentales para poder fomentar el apoyo a las personas que estén luchando con problemas de salud mental.

Este día fue designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que a nivel mundial existe un estimado de 720 mil suicidios. Esta cifra enmarca principalmente a jóvenes de entre 15 y 29 años, convirtiendo al suicidio en la tercera causa de muerte para el sector poblacional de este rango de edad.

Además, la OMS señala que el 73 por ciento de los suicidios ocurren en países con un ingreso económico bajo y mediano. Puntualiza que las causas pueden incluir factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos e incluso ambientales.

TE RECOMENDAMOS: Aumenta resultados con disciplina y estrategia Consejos para ganar músculo más rápidamente en el gimnasio

10 de septiembre Día Mundial para la prevención del suicidio ı Foto: Especial

10 lugares que ofrecen ayuda psicológica gratuita en México

La prevención del suicidio es posible, para esto se requiere contar con un grupo de apoyo o soporte emocional. Si no cuentas con un círculo o persona que pueda escucharte, en México existen lugares que ofrecen ayuda psicológica de manera gratuita:

La UNAM cuenta con un servicio de ayuda en situación de crisis, puedes contactarlos por medio del correo sos@correo.unam.mx, o también mediante llamada telefónica al 55-5622-0127 o 31. También ofrece el servicio de asistencia de primer contacto para problemas de salud mental como la ansiedad, depresión, y crisis de pánico mediante llamada telefónica al 55-5025-0855 en un horario de 8 am a 6 pm El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ofrece ayuda psicológica por medio de su línea de seguridad y un chat 55 5533-5533. Además también ofrece apoyo psicológico presencial en sus Centros de Recuperación Emocional. El Centro SIMI de Salud Emocional (SIMISAE) ofrece ayuda psicológica las 24 horas mediante llamada telefónica al número 800 911 3232 o por medio de WhatsApp. A Asociación Psicoanalítica Mexicana (APM) y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz ofrecen apoyo psicológico mediante los números telefónicos Estoy contigo Locatel 55 56 58 11 11, 56 15 68 47 96, 55 70 89 39 74, 55 70 80 30 74, y 55 65 96 00 09. Centros de Integración Juvenil ofrecen apoyo en prevención y tratamiento de adicciones mediante el número telefónico 55 5212 1212 o mediante WhatsApp 55 4555 1212 La Secretaría de Educación Pública ofrece atención psicológica mediante dos números telefónicos 55 3601 7599 y 800 288 6688 La Facultad de Psicología de la UNAM ofrece asesoría a padres de familia y a adolescentes para tratar problemas de sueño, asesoría laboral, y psicología educativa especializada. Puedes reservar una cita en la página www.ecohum-servipsic.com Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, A.C. Atención público en general Teléfonos y horarios: Región Noroeste 66 91 65 85 66, de 9:00 -22:00 horas; región oeste 31 22 10 90 94 de 9:00 -14:00 horas; región este 77 31 51 86 78 de 8:00 -20:00 horas; región centro norte 47 77 50 83 91 de 8:00-20:00 horas; región centro sur 73 51 06 33 03 de 8:00 -20:00 horas; región suroeste 96 11 81 11 36 de 8:00 -20:00 horas; región sureste 93 71 18 91 81 de 10:00 -21:00 horas. La Organización No Gubernamental Fundación Origen ofrece ayuda a personas en situación de exclusión o desamparo en el número telefónico 800 015 1617 y 55 5520 4427 o en WhatsApp 55 3234 8244. El hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez ofrece ayuda mediante la Consejería psiquiátrica para personas adultas y familiares de personas que hayan fallecido de lunes a domingo las 24 horas en el teléfono 55 54 87 42 71 para la población en general o al 55 54 87 42 78 para personal de salud.

#UNAMirada a la ciencia | Cuando un ser querido decide atentar contra su vida, todos los integrantes de la familia pueden experimentar emociones alteradas

Día Mundial de la prevención del suicidio compartimos más información https://t.co/VIkzWZHcit

cartel https://t.co/gOpJl93zM9 pic.twitter.com/grIKNNch7W — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) September 10, 2025