4T y oposición chocan por el Informe de Gobierno

Sesión de la Cámara baja, ayer, en la glosa del Primer Informe de Gobierno.

En sesión ordinaria, los diputados analizaron el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta de la República, en el que los legisladores de oposición vieron omisiones en temas como huachicol fiscal y seguridad, mientras el oficialismo defendió “la transformación”.

La diputada de Morena Adriana Belinda Quiroz Gallegos mencionó que en México la transformación avanza con la primera mujer Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien dirige los destinos del país y ha demostrado que con compromiso, honestidad y amor al pueblo es como se debe gobernar. “Hoy los mexicanos podemos decir que tenemos mucha Presidenta”.

El Dato: para el análisis del 1.er Informe de Gobierno, en las sesiones ordinarias del 10 y 17 de septiembre, los grupos parlamentarios tienen 5 minutos para exponer los temas.

La legisladora Amparo Lilia Olivares Castañeda, del PAN, comentó que “se pretende hacer creer que la nación marcha bien, con justicia y prosperidad, pero la verdad es que el país no avanza como se asegura. Se han prolongado problemas de inseguridad, corrupción, debilitamiento institucional y retroceso democrático”.

Los panistas insistieron en que en materia de justicia “hay retrocesos por la llamada reforma judicial”.

Graciela Ortiz, diputada del PRI, externó su preocupación por el rumbo que ha tomado la política interior del Gobierno federal, que ha sido “pálida, desvanecida y no ha dado buenos resultados; sentimos que la política interior en México está fracasando y el diálogo institucional ha sido sustituido por la imposición de las ideas”.

El diputado Joaquín Zebadúa (Morena) señaló que en el tema de huachicol fiscal, por primera vez se detuvo a una persona de alto rango como un vicealmirante, lo que deja claro la fortaleza y la resiliencia de las Fuerzas Armadas “porque hay denuncias que están siendo atendidas y permitiendo que se proceda. Estamos viviendo un año luminoso, con retos por supuesto, de la primer mujer Presidenta”.

El legislador Miguel Alonso (PRI) dijo que en política interior el balance y resultados para el pueblo son deficitarios; hay instituciones debilitadas, justicia politizada, inseguridad persistente y un clima creciente de desconfianza hacia el Estado. “México se encuentra en medio de una regresión institucional sin precedentes”.

Hizo notar que la falta de transparencia y opacidad se han convertido en una característica alarmante de la política federal actual. En seguridad pública —añadió— la violencia es una herida abierta y profunda en el país, y la estrategia implementada aún no demuestra su eficacia.

En su participación en la glosa del Primer Informe de Gobierno, la diputada federal veracruzana Lorena Piñón señaló que el país enfrenta “una política exterior debilitada por la improvisación, la complacencia ante regímenes autoritarios y la persecución política interna”.

En representación del PRI, Piñón Rivera cuestionó la narrativa oficial de “alianzas estratégicas” y “defensa soberana”, al advertir que México “no ha concretado nuevos acuerdos comerciales fuera del T-MEC y permanece vulnerable ante amenazas arancelarias”. Denunció la neutralidad de la Federación frente a dictaduras como la de Nicolás Maduro y la confrontación con organismos internacionales como la OEA, que “exhiben un retroceso democrático sin precedentes”.