Senado buscará suprimir el “turismo parlamentario”

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López, adelantó que la próxima semana su bancada presentará un plan de austeridad que contempla la suspensión de viajes al extranjero para todos los legisladores, el congelamiento de dietas y subvenciones, así como la cancelación de contratos considerados innecesarios.

El también coordinador de la bancada de Morena sostuvo a medios de comunicación que con estas medidas el Senado podría generar un ahorro anual de 500 millones de pesos.

“Vamos a proponer que se acabó el turismo parlamentario, que ya no habrá más viajes internacionales con cargo al erario público. Independientemente del grupo político al que pertenezcan, todos los viajes internacionales han quedado suspendidos”, enfatizó.

Durante el año legislativo pasado, los viajes del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, entonces presidente de la Mesa Directiva, resaltaron. Pues viajó a Francia en un vuelo en clase ejecutiva o a Roma, Italia, para sostener reuniones en el parlamento de dicha nación.

El exsecretario de Gobernación explicó que no existe justificación para continuar con estos gastos, pues la prioridad será redirigir los recursos a áreas esenciales: “Estamos conscientes de que la mejor política exterior es la interior. Se suspende eso, se suspenden gastos superfluos aquí en el Senado y nos vamos a ajustar al presupuesto que estamos ejerciendo este año para 2026”.

Dentro de las decisiones ya tomadas, López Hernández mencionó la cancelación del servicio de valet parking, medida con la que se busca reducir gastos y ofrecer mejores condiciones laborales a los trabajadores de esa área, quienes serán absorbidos por la Cámara alta bajo un esquema más favorable de salarios y prestaciones.

También, dijo, se suspenderán gastos superfluos y “nos ajustaremos al presupuesto. Nuestra prioridad es garantizar el ingreso y las prestaciones de trabajadores, pero para las y los senadores no habrá ningún aumento salarial, ni en dieta ni en subvenciones”.