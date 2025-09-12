CSP: Reforma electoral no regresará control a Segob

Aunque la redacción de la próxima reforma electoral aún no se concreta, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, negó que entre los planes esté regresar el control a la Secretaría de Gobernación (Segob).

—“¿En su visión no existe la posibilidad de que se vaya a Gobernación la organización (de las elecciones)?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

—“No, no, no, de ninguna manera. Tiene que ser autónoma. El INE tiene que ser autónomo”, respondió la mandataria.

Sheinbaum Pardo enfatizó que aún no hay una propuesta y negó que el plan vaya a tener como base los planteamientos hechos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que parte de lo que la población demanda.

El Tip: El 17 de septiembre iniciarán las audiencias para escuchar a quienes buscan presentar su propuesta sobre la reforma electoral.

“No tenemos propuesta, en este momento. Hay una orientación que ni siquiera es mía, es de la gente, que es el tema de tantos plurinominales a través de listas y el tema de los recursos; que es para mí lo esencial que debe de tocar la reforma electoral”, recalcó.

Respecto a la reforma de plurinominales, insistió en que no se trata de suprimir la participación de las minorías.

“No se trata de que no haya representación de las minorías, no se trata de eso, pero estas listas de plurinominales, que son 200 en el Congreso, representan una erogación muy grande. Y al pueblo no le gusta, porque hacen ustedes, todas las encuestas que hagan, y se tiene conocimiento de qué es… ¿Qué quiere decir el diputado plurinominal? Que se reconoce como aquel que no surge del voto popular de manera directa. Y la gente no está de acuerdo; entonces, tenemos que cambiar eso”, dijo la mandataria.