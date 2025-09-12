Luisa María Alcalde arremete contra ‘Alito’ Moreno por decir que en México hay una ‘narcodictadura’.

La presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, durante la conferencia de prensa realizada en Mérida, Yucatán, aseguró que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno, “no solo es violento y corrupto, es un vendepatrias que se siente capaz de traicionar al pueblo de México y pedir que haya una intervención en nuestro país”.

La líder nacional de morena afirmó que “Aún con la poca legitimidad con la que llegó al Congreso, tiene la desfachatez, de traicionar al pueblo de México y acudir a los medios internacionales a pedir que haya una intervención en nuestro país, ya es el colmo”, esto en referencia a la entrevista que Moreno Cárdenas sostuvo con la cadena estadounidense Fox News, en la que dijo que en México hay “censura” y una “narcodictadura terrorista comunista”.

Alcalde Luján agregó que ‘Alito’ Moreno, quien llegó al Senado de la República como el plurinominal número uno de su partido, “saqueó a Campeche cuando fue gobernador y lo único que le interesa es protegerse a él mismo y a los negocios que tiene detrás de sí”.

“Lo que vemos es un dirigente cada día más aislado, más solo, que no representa a nadie, ni siquiera dentro de su propio partido. Y por eso se está quedando en el basurero de la historia”, aseguró la dirigente nacional.

Por el contrario, agregó que “la enorme mayoría de las y los mexicanos luchamos por este pueblo, siempre defendemos su soberanía, siempre hemos protegido a nuestra patria, la queremos, la amamos, la protegemos”.

¿Qué tienen en común @LillyTellez y @alitomorenoc, además de sus ganas por vender a la Patria y ser plurinominales, es decir, que fueran electos a sus cargos sin haber contado con el apoyo de la gente? Aquí se los cuento👇🏼 pic.twitter.com/27M3azV8WM — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) September 12, 2025

¿Qué pasa con la Isstey?

La morenista mostró su respaldo al gobernador yucateco, Joaquín Díaz Mena, por la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), que busca garantizar pensiones justas, seguras y sostenibles, así como revertir la ley impuesta por el anterior gobierno panista.

“Nuestro absoluto respaldo a esta iniciativa y al gobernador, creemos que es una iniciativa de justicia, nuestro Movimiento siempre ha estado en favor de los más débiles, de las trabajadoras y los trabajadores. Hoy, Morena y el gobernador tienen un compromiso con las y los trabajadores de un retiro con dignidad y de alcanzar realmente las posibilidades de obtener una pensión”, subrayó.

Recordó que los gobiernos de la Cuarta Transformación han trabajando para revertir estas reformas privatizadoras en contra del pueblo, como sucedió con el Fondo de Pensiones para el Bienestar creado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el CEN de @PartidoMorenaMx respaldamos con contundencia la iniciativa de nuestro Gobernador @huachodiazmena para defender la dignidad y los derechos de las y los trabajadores de Yucatán.



Hoy y siempre, los gobiernos de la Cuarta Transformación estarán del lado del pueblo. pic.twitter.com/JjddATlE1q — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) September 12, 2025

MSL