PT le cierra la puerta a Saúl Monreal: “No hay vacantes”

Geovanna Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo (PT), aseguró que en su partido “no existen vacantes” para que Saúl Monreal pueda convertirse en candidato de ese instituto político a la gubernatura de Zacatecas en 2027.

Con ello, cerró la puerta para que el morenista compita por su partido; y aunque aseguró que aún no son los tiempos para comenzar la contienda, explicó que el PT ha defendido que sus propios cuadros sean tomados en cuenta, como el mismo caso de ella.

La legisladora por Zacatecas reconoció que aspirar a gobernar el estado es “el mayor honor” para cualquier político zacatecano, pero sostuvo que no es el momento de adelantar definiciones, pues los actos anticipados de campaña están generando “condiciones de ingobernabilidad” en la entidad.

El Dato;: El morenista Saúl Monreal amagó con recurrir a tribunales para proteger sus derechos ciudadanos si su partido le niega la candidatura al gobierno de Zacatecas.

“(Saúl Monreal) no ha tenido un acercamiento formal con el PT. Y en el PT no tenemos vacantes para la gubernatura ni en Zacatecas ni en otro estado. Hemos insistido mucho en las mesas nacionales de coalición para que se nos permita medir a nuestros propios liderazgos bajo el mecanismo de definición de candidaturas que hemos acordado dentro del movimiento. No vamos a entregar esas escasas oportunidades a quienes no forman parte de nuestra militancia”, afirmó en entrevista.

Recordó que tanto Saúl como su hermano, el gobernador David Monreal, tuvieron espacio en las filas petistas antes de sumarse a Morena, por lo que consideró que no corresponde al PT abrirles nuevamente la puerta en esta etapa. Al mismo tiempo, subrayó que el partido no pretende contradecir la política de la Presidenta Claudia Sheinbaum ni romper con los acuerdos de la coalición gobernante.

“Morena reformó sus estatutos para impedir que familiares directos se sucedan de manera consecutiva en posiciones de alta responsabilidad”, explicó Bañuelos, por lo que en automático, limita a Saúl Monreal en sus aspiraciones dentro de la Cuarta Transformación, añadió.

La legisladora insistió en que el PT ha defendido la posibilidad de que sus propios cuadros sean tomados en cuenta en las mediciones de la alianza y no permitirá que esas escasas posiciones se cedan a quienes ya no militan en sus filas.

“Lo que hemos peleado es que compañeras y compañeros del Partido del Trabajo sean considerados y eventualmente puedan competir. No vamos a renunciar a ese derecho en favor de alguien que decidió irse a otro partido”, dijo.

Sobre la opción de que Monreal intente la candidatura por otra fuerza política como el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, o incluso, de manera independiente, la senadora señaló que está en su derecho como ciudadano, pero descartó que tal escenario comprometa la solidez de la coalición.

“Nosotros fundamos y sostenemos el movimiento en Zacatecas, la coalición está fuerte. (Que pueda) Morena perder la gubernatura me parece un escenario muy complicado, aunque todavía faltan dos años; lo importante es esperar los tiempos y mantener seriedad”, aseguró.

De esta forma, dejó en claro que la definición de la candidatura en Zacatecas se dará con base en los acuerdos de la alianza y el respeto a los tiempos electorales, sin excepciones para figuras que se apartaron de la militancia petista.