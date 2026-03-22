México no es colonia ni protectorado de nadie, reitera Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró este domingo que México “no es colonia ni protectorado de nadie”, sino que es un país “libre e independiente”, así como uno donde “se respetan las libertades”.

Durante el evento Reconocimiento a Mujeres traductoras de lenguas indígenas en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la presidenta se refirió a las acciones que ha llevado a cabo su gobierno en favor de la democracia, la diversidad y el respeto a la soberanía nacional.

En este sentido, enfatizó que México “no es colonia ni protectorado de nadie”, sino que es un país “libre e independiente”.

Claudia Sheinbaum durante acto en Tehuantepec, este domingo. ı Foto: Captura de video

“Aquí decidimos las y los mexicanos. Aquí se respetan las libertades. Nadie debe ser sometido por nadie”, enfatizó la mandataria federal.

En el mismo sentido, Sheinbaum Pardo destacó que uno de los pilares de su Gobierno es la defensa de la democracia nacional e, incluso, aseguró que México es “el país más democrático del mundo”. Lo anterior a causa de que, dijo, solo en nuestro país se elige a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Claudia Sheinbaum enfatizó que estos valores, la soberanía y la democracia, son el resultado de luchas del pueblo, el cual, dijo, debe seguir dirigiendo los destinos de la nación.

“Eso, entre otras cosas, es la Cuarta Transformación. Luchamos como en las otras tres transformaciones, por soberanía e independencia. En México manda el pueblo, no manda nadie más, manda el pueblo. Eso dice el [artículo] 39 constitucional y así es y así debe seguir siendo. Luchamos por soberanía, por independencia”, abundó la mandataria federal.

Abre puerta a revocación de mandato: ‘Si el pueblo quiere que nos quedemos…’

En el mismo evento, la mandataria federal hizo una referencia al proceso de revocación de mandato cuya fecha será definida como parte de la reforma electoral, la cual, a su vez, será dictaminada el lunes en las Comisiones del Senado.

Sheinbaum Pardo dijo que dedicará el año 2030 a “todas las heroínas anónimas de nuestro país”, siempre y cuando, enfatizó, el pueblo elija “que nos quedemos”.

“Si el pueblo de México quiere que nos quedemos, el 2030 lo podemos dedicar a todas las heroínas anónimas de nuestro país, a todas las mujeres mexicanas”, dijo la presidenta.

El proceso de revocación de mandato podría llevarse a cabo en 2027.

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