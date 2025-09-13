Celebra Delgado presupuesto a la educación pública

Mario Delgado, titular de la SEP, ayer en conferencia de prensa sobre el presupuesto educativo para el 2026.

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), resaltó el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al sector educativo, al incrementar al presupuesto 2026 en un 7.2 por ciento, con lo que se le asigna más de 1.1 billones de pesos al sector.

Lo anterior, informó el secretario, ayudará a reforzar acciones educativas prioritarias como La Escuela es Nuestra (LEEN), Becas para el Bienestar y el impulso a estrategias en favor de la salud, alimentación y cultura de paz en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“Estamos muy contentos porque uno de los presupuestos que más aumenta, junto con bienestar y salud, es el de educación, lo cual revela la vocación de nuestra Presidenta en favor de la educación en México. El presupuesto educativo 2026 será de 1 billón 178 mil 877.2 millones de pesos (mdp), ése va a ser el presupuesto en el sector educativo para el 2026”, dijo Delgado Carrillo en la conferencia.

El Tip: La SEP llamó a estudiantes de secundaria para que el 15 de septiembre inicien su registro como beneficiarios de la beca Rita Cetina en el sitio web becaritacetina.gob.mx.

El secretario añadió: “quiero reiterar el aviso para las y los estudiantes que acaban de ingresar a primero de secundaria, que este 15 de septiembre, Presidenta, no sólo les va a tocar dar el Grito de Independencia, sino que también se tienen que inscribir en el sitio de becaritacetina.gob.mx para que les llegue ya su beca”.

Delgado subrayó que se invertirá más de 5 mmdp en infraestructura educativa para garantizar la expansión de espacios en todos los niveles. “Nadie se quedará sin lugar, la educación es un derecho y en este gobierno está plenamente garantizado”.

El titular de la SEP señaló que apoyarán a instituciones de educación superior como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con 22 mmdp; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 53 mmdp; la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con 10 mmdp, y a normales, tecnológicas y politécnicas.

La Universidad Nacional Rosario Castellanos tendrá un presupuesto de mil mdp, y las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, recibirán 3 mmdp.