Claudia Sheinbaum reúne a 50 mil asistentes en gira por Puebla, Tlaxcala e Hidalgo

Más de 50 mil personas asistieron a la gira del fin de semana de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició su segundo fin de semana de gira nacional con actos masivos en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, donde reunió a cerca de 50 mil personas.

En Puebla, ante 25 mil asistentes que abarrotaron el Centro Expositor, la mandataria destacó que con la llegada de la Cuarta Transformación el país “pasó de ser uno de los más desiguales del mundo a uno de los menos desiguales del continente”, gracias al aumento del salario mínimo, los Programas para el Bienestar y el rescate de la obra pública.

Sheinbaum afirmó que México es ya el segundo país menos desigual del continente. ı Foto: Presidencia

En este estado, informó que 619 mil 316 adultos mayores reciben pensión, además de becas y apoyos a personas con discapacidad y jóvenes. También anunció obras como la modernización de carreteras, el saneamiento del río Atoyac y la rehabilitación de la presa Manuel Ávila Camacho.

Más tarde, en Tlaxcala, Sheinbaum fue recibida por la gobernadora Lorena Cuéllar y se reunió con 13 mil personas en el Parque Andén de Apizaco. Ahí confirmó que su gira concluirá el domingo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde ofrecerá un evento masivo de rendición de cuentas.

La presidenta destacó programas sociales y obras de infraestructura. ı Foto: Presidencia

Además, informó que todos los municipios del estado contarán con un centro LIBRE, destinado a la atención y desarrollo de mujeres, y anunció la construcción del Hospital de la Mujer, la ampliación del Hospital Infantil y la creación de 14 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIS).

En Hidalgo, su tercer punto del día, la presidenta encabezó un encuentro con 10 mil ciudadanos en Pachuca, acompañada por el gobernador Julio Menchaca. En su intervención, señaló que México es ya “el segundo país menos desigual del continente, solo después de Canadá”, y recordó que 13.5 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos años.

Claudia Sheinbaum encabezó actos masivos en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. ı Foto: Presidencia

En la entidad, 322 mil 856 adultos mayores reciben pensiones y casi 900 mil hidalguenses son beneficiarios de programas sociales.

La mandataria federal subrayó que su recorrido por las 32 entidades del país responde a la necesidad de “dar la cara y rendir cuentas al pueblo”. “Hay que ir a todos los estados de la República, a dar el informe, a dar la cara”, dijo, y reafirmó que la transformación florece en todo México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am