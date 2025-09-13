Preparar cena en festejo patrio, 16% más caro

Comerciante de insumos para la cena del 15, en foto de archivo.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dio a conocer que, el costo de una cena para conmemorar el Día de la Independencia este año será hasta 16% más caro que en 2024, pues en promedio las familias gastarán cinco mil 800 pesos, a diferencia de los 5 mil cerrados del año pasado.

En un comunicado, la organización indicó que cada familia preparará la cena según su gusto, variación y presupuesto, pero los productos que más se consumen en esta fecha son maíz pozolero, garbanzo, carne de cerdo o de pollo, ajo, cebolla, sal, agua, cilantro, epazote, chile guajillo, chile ancho y/o chile piquín, entre otros.

El Dato: En CDMX el uso de fuegos artificiales está prohibido en espacios públicos sin autorización. La Ley de Cultura Cívica contempla multas dos mil 376 y tres mil 395 pesos.

En tanto, para el médico gastroenterólogo Javier Sánchez Lozada, el gasto por la celebración del 15 de septiembre no sólo se limitará necesariamente al financiamiento de la cena “sino que se debe considerar lo que se puede gastar en medicamentos, por el consumo de algunos alimentos.

Apuntó que el gasto por un tratamiento derivado de lo que se consuma en la noche del Grito puede ir desde los 500 y hasta los cinco mil pesos, según el grado de malestar que pueda presentar el paciente.

El galeno recordó que la noche del 15 de septiembre está llena de recetas mexicanas, como pozole, tostadas, pambazos, chiles en nogada, tequila y otras bebidas alcohólicas; “muchas veces, después de la fiesta, llega el famoso grito, pero de dolor”.

76 por ciento de varones que se expuso a la pirotecnia sufrió quemaduras del 2015 a 2024

“La acidez, indigestión o pesadez llegan para arruinar el festejo. La buena noticia es que no tienes que renunciar a los sabores patrios. La clave no es dejar de comer, sino equilibrar las porciones. Sirve platos pequeños de varios antojitos en lugar de llenarte sólo de uno. Esto te permitirá probar de todo sin que tu estómago se sature”, señaló el médico.

Otro factor a considerar por parte de la población es el tema de las situaciones de urgencia que se pueden presentar ante accidentes prevenibles como es la quemadura por cohetes, de lo cual habló el dermatólogo Luis Alfonso Medina.

El profesional de la salud recordó que, durante el periodo de 2015 a 2024, los investigadores encontraron que la mayor incidencia de lesiones por quemadura de cohetes ocurrió en varones, con 76 por ciento, entre quienes el rango de edad más afectado fue el de los menores de cinco a 14 años, con 37 por ciento.

“Aun así, la disponibilidad es prácticamente ilimitada y sin restricciones de edad en todos los rincones del país, donde pueden encontrarse desde los llamados juguetes pirotécnicos, con bajo contenido de pólvora, y esto definitivamente incrementa más el 15 de septiembre, que es la fecha en que más accidentes se registran por ello”, dijo.

Luis Alfonso Medina recordó que, en México, la fabricación, almacenamiento y comercialización de pirotecnia se encuentra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con base en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que contempla la tramitación de múltiples permisos que deben ser gestionados por mayores de edad, pero “casi nunca ocurre así”.

Apuntó que las infancias y adolescencias suelen sufrir quemaduras graves y extensas que pueden desarrollar dos tipos de secuelas: psicológica, que requiere apoyo especializado tanto para la víctima como para su familia, y anatómica o funcional, debido a la pérdida de movilidad o alguna función corporal por afección de las articulaciones, y todo ello en su conjunto podría aumentar el gasto familiar en estas fechas.

El especialista también mencionó que no sólo los cohetes representan un peligro, sino que también en estas fechas se registran casos de quemaduras por exposición a líquidos calientes, como el pozole, lo que agrava la situación de riesgo, por lo que recomendó: “La prevención será clave para cuidar la salud y el bolsillo”.