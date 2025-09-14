Así es la banda presidencial que estrenará Sheinbaum en su primer grito de Independencia | VIDEO

Personal militar fue el encargado de confeccionar la banda presidencial que usará Presidenta Claudia Sheinbaum en su primer grito de Independencia.

Para encabezar la ceremonia del grito de Independencia, este 15 de septiembre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estrenará una Banda Presidencial elaborada por mujeres militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, la mandataria federal compartió el proceso de confección de la prenda, emblema del Poder Ejecutivo.

Así luce la banda presidencial en un maniquí de modista. ı Foto: Presidencia / Cuartoscuro

La elaboración de la banda presidencial empieza en Palacio Nacional, donde mujeres de las Fábricas de Vestuario y Equipo (FAVE) de la Defensa toman las medidas de la Presidenta para garantizar el adecuado ajuste de la prenda.

Luego, en las instalaciones de las Fuerzas Armadas, comienza el montaje de la prenda con lienzos de razo americano de colores verde, blanco y rojo, que se cosen con hilo de poliéster de los mismos tonos, para, una vez unidas, planchar la pieza y montarla en un busto de sastre, a fin de conservar la forma.

Sigue el bordado a mano del escudo nacional en hilo canutillo en tonos oro y plata, que se realiza sobre una impresión del nopal, el águila y la serpiente, elementos previamente montados en tela bramante y paño beige.

Tras el meticuloso bordado, proceso que puede extenderse por varias horas, se procede a otro planchado y a la unión de todos los elementos, incluidos los faldones con su respectivo fleco de canelón, así como una etiqueta de fabricación con el acrónimo FAVE y la bordadura del nombre: “Dra. Claudia Sheinbaum Pardo”.

Banda presidencial se guarda y entrega en una caja de exhibición de madera. ı Foto: Presidencia / Cuartoscuro

Una vez concluida la confección, la banda presidencial se resguarda y se entrega a la Presidenta en una caja de exhibición de madera que porta, en uno de sus costados, una placa con los nombres de las mujeres que la confeccionaron:

Sargento 2/o. Operario Laura Jocelyn Velázquez Cruz

Soldado Operario Evangelina Rentería de la Cruz

Soldado Operario Tonantzi Blancas Constantino

Son la sargenta y las soldados quienes entregan y colocan la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, quien, satisfecha con el trabajo, guarda la prenda que utilizará este 15 de septiembre en su primer Grito de Independencia desde el balcón principal del Palacio Nacional, el primero, también, encabezado por una mujer en más de 200 años de historia republicana.

