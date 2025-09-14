Fiestas Patrias 2025: Esta es la multa por no cumplir con la Ley Seca el 15 de septiembre

El 15 de septiembre se llevan a cabo diversas celebraciones por el grito de independencia. Durante estas celebraciones, que incluyen música, comida, baile y convivencia entre familiares y amigos, también se suele a ingerir bebidas alcohólicas.

Para extremar precauciones se activa la Ley Seca durante el 15 y 16 de septiembre en varios municipios y alcaldías del país, por lo que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos.

Multa por Ley Seca 2025 ı Foto: Especial

¿Cuál es la multa por Ley Seca?

Si alguna persona decide no respetar la Ley Seca durante las celebraciones patrias, podría tener una multa económica e incluso un arresto.

De acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, la sanción de 21 a 30 Unidades de Medida (UMA), lo que actualmente equivale de dos mil 375.94 pesos a tres mil 394.20 pesos.

Asimismo, por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública también podrías ser acreedor a un arresto de 25 a 36 horas, o bien deberás realizar trabajo comunitario de entre 12 hasta 18 horas.

Si algún establecimiento continúa vendiendo bebidas alcohólicas durante la Ley seca podría tener una sanción económica de hasta 271 mil pesos, e incluso podría recibir una clausura temporal.

¿En qué horario estará la Ley Seca?

Durante el 15 y 16 de septiembre la Ley Seca termina a las 0:00 del martes 16 de septiembre.

Ten cuidado, ya que la alcaldía Tláhuac implementará la Ley Seca durante todo septiembre por festividades:

14 y 15 de septiembre en las colonias y barrios del Pueblo de San Juan Ixtayopan, ya que se llevará a cabo la festividad en honor a la Virgen de la Soledad.

17 al 24 de septiembre en colonias y barrios del Pueblo de San Pedro Tláhuac ya que se llevará a cabo la festividad religiosa en honor al Barrio de San Mateo.

27 y 28 de septiembre en la colonia Zacatenco de San Francisco Tlaltenco ya que se llevará a cabo la festividad del Milagroso Señor del Veneno.

29 de septiembre en colonias y barrios del pueblo de San Pedro Tláhuac ya que se llevará a cabo la feria anual en honor al Barrio de San Miguel.

27 al 30 de septiembre en colonias y barrios del Pueblo de Santa Catarina Yecahuitzotl ya que se llevará a cabo la festividad en honor al Barrio de San Miguel Arcángel.