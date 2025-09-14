Pensiones y Programas del Bienestar: ¿Quienes cobran en la semana del 15 al 19 de septiembre?

Los Programas y Pensiones del Bienestar incluyen apoyo para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y madres trabajadoras. Estos apoyos serán depositados de acuerdo con la inicial del apellido de las personas que son beneficiarias.

Del 1 al 25 de septiembre del 2025 se realizarán los depósitos que corresponden al bimestre septiembre-octubre. Del 15 al 19 de septiembre, por medio del Banco del Bienestar podrás recibir tu pago si eres beneficiario y tu apellido inicia con M, N, Ñ, O, P, Q o R.

¿Qué día recibiré mi pago de la Pensión Bienestar?

De acuerdo con el calendario publicado por el Banco del Bienestar, las y los beneficiaros de las pensiones y los programas del bienestar recibirán el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre en el siguiente orden:

Lunes 15 de septiembre : Apellidos con letra M

Miércoles 17 de septiembre : Apellidos con letras N, Ñ, O

Jueves 18 de septiembre : Apellidos con letras P, Q

Viernes 19 de septiembre: Apellidos con letra R

El pago que reciben los beneficiarios se recibe directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de maneta bimestral.

Pensión y Programas del Bienestar ı Foto: Especial

¿Cuánto dinero recibiré de la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, los derechohabientes y beneficiarios de las Pensiones y Programas para el Bienestar recibirán un apoyo económico de:

El apoyo para las y los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores corresponde a seis mil 200 pesos

El apoyo para las y los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad corresponde a tres mil 200 pesos

El apoyo para las y los beneficiarios de la Pensión Mujeres Bienestar corresponde a tres mil pesos

El apoyo para las y los beneficiarios del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras corresponde a mil 650 pesos

¿Cómo puedo cobrar mi Pensión del Bienestar?

Las y los beneficiarios de las Pensiones y Programas para el Bienestar podrán retirar su dinero de manera bimestral directamente en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar.

No es necesario que retires el dinero el día que recibas el depósito correspondiente, ya que no se te cobrará ningún tipo de comisión si lo dejas en tu cuenta del Banco del Bienestar.

Además, puedes usar tu tarjeta del bienestar para pagar en cualquiera de las mil 700 sucursales de la Financiera para el Bienestar (Finabien):