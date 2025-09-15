Autoridades federales decomisan 1.5 toneladas de droga en puerto de Mazatlán

Autoridades federales decomisaron un cargamento de 1.5 toneladas de metanfetamina que se encontraban ocultas en un tractocamión, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, con lo cual, según las dependencias de Gobierno, se dio un golpe al crimen organizado de más de 426 millones de pesos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) informó que fue el personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán, en colaboración con otras autoridades federales, quien encabezó la operación que derivó en el decomiso.

Semar decomisa tonelada y media de mentanfetamina en Mazatlán. ı Foto: Semar

Así, la autoridad inspeccionó un camión con equipo de rayos X y binomios caninos, con los cuales, al interior del camión, se detectó un doble fondo, al interior del cual se encontraron 494 paquetes y seis bolsas que contenían una sustancia con las características de la citada droga.

En total, el cargamento sumaba un peso de 1.5 toneladas y, según la Semar, el aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de 426 millones 496 mil pesos.

En el mismo sentido, la Semar detalló que “lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso”.

Este decomiso fue exitoso debido a la colaboración de la Semar con otras dependencias del gabinete federal de seguridad como las secretarías de la Defensa (Defensa), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía General de la República (FGR).

Omar García Harfuch, titular de la SSPC. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Como parte de una estrategia integral contra el crimen organizado, el Gobierno federal ha ejecutado operaciones que han derivado en grandes decomisos de droga, hidrocarburo ilegal y armas de procedencia ilícita.

En junio, ocurrió un mega decomiso de hidrocarburo ilegal, en Tamaulipas, que, posteriormente, llevó al descubrimiento de una red del delito conocido como huachicol fiscal, en la que, incluso, estuvieron involucrados marinos en retiro de la misma Semar.

Las autoridades federales aseguraron que continúan con las investigaciones por este caso.

