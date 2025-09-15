Buque Escuela Cuauhtémoc, en última fase de reparación

El buque Escuela Naval Cuauhtémoc, tras chocar con el puente de Brooklyn, en Estados Unidos, el pasado 17 de mayo del 2025.

El capitán de navío José Díaz Castillo, integrante de la sección de Inteligencia del Estado Mayor General de la Armada, aseguró que el Buque Escuela Cuauhtémoc se encuentra en la última fase de reparaciones en los astilleros de Staten Island, Nueva York, luego de la colisión ocurrida el pasado 17 de mayo con el puente de Brooklyn.

El oficial detalló a La Razón que a finales de septiembre la embarcación será entregada a la Secretaría de Marina (Semar) y a su tripulación, para retomar el crucero de instrucción que estaba en curso.

“El Buque Escuela Cuauhtémoc, como resultado de la colisión que tuvo el pasado 17 de mayo con el puente de Brooklyn, se encuentra en la última fase de reparación”, explicó el capitán, al detallar que los trabajos se concentran en la infraestructura y la arboladura de la nave.

El proceso se desarrolla “en colaboración con la tripulación del buque que, desde el primer momento, se sumó a los esfuerzos para restablecer las condiciones de seguridad y navegabilidad para que el buque continúe con sus operaciones”.

Los trabajos se realizan en los astilleros de Cadel, en Staten Island, con la participación de autoridades estadounidenses y bajo estrecha coordinación con la Armada de México. Según Díaz, el calendario prevé que, tras su entrega, el velero zarpe de Nueva York para realizar escalas en Cozumel y Progreso, hasta llegar a finales de noviembre al puerto de Veracruz, donde será recibido oficialmente.

En cuanto a los cadetes que se encontraban embarcados durante la colisión, el José Díaz explicó que regresaron a la Heroica Escuela Naval Militar para continuar con su formación académica y, como informó en junio a La Razón, se embarcaron en el Armada de México (ARM) Usumacinta en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, para continuar el viaje de “Consolidación de la Independencia 2025”.

Detalló que “cuando se notifique la fecha real para ser entregado de regreso a la Armada de México, los cadetes se concentrarán en Nueva York para conformar nuevamente la tripulación y finalizar la orden de operaciones que tienen asignada”.

Díaz resaltó que “la formación de los futuros comandantes de las unidades de superficie se complementa gracias al Buque Escuela Cuauhtémoc, un buque donde se les enseña a los futuros oficiales de la Armada de México las bases de la navegación, en su proceso de formación como oficial naval, líder y comandante”.

El capitán señaló que al llegar a México el Buque Cuauhtémoc se concentrará en Salina Cruz para un mantenimiento rutinario en dique, como parte de los preparativos logísticos para la siguiente incursión.

“El buque pertenece a la Octava Región Naval con sede en Acapulco, donde regresará al concluir su operación. Con ello dará continuidad a su misión como plataforma formativa y como emblema de la Marina mexicana en los mares del mundo”, el capitán Díaz Castillo.