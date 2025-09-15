Trasladan a la primer menor de edad a Estados Unidos afectada por la explosión en el Puente de La Concordia

Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, la Fundación Michou y Mau para niños quemados informó que ya realizaron el primer traslado de una menor de edad que resultó afectada por la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.

Asimismo, agradecieron al Centro México Nacional Siglo XXI por apoyar al equipo médico en la valoración del caso de Jazyl, la menor de edad que será trasladada al hospital Shriners ubicado en Galveston Texas, Estados Unidos.

Agradecemos al Centro Médico Nacional Siglo XXI por su apoyo para que nuestro equipo médico lograra valorar el caso de la menor, así como al equipo médico que se encuentra en espera de la paciente para brindarle la atención especializada que requiere. Virginia Sendel e Iturbide, presidente y fundadora de la fundación Michou y Mau Para niños quemados.



De acuerdo con el Censo de Hospitalizados, de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, por el trágico accidente suscitado en Iztapalapa, Jazyl tiene tan solo dos años y se encontraba hospitalizada en el área de pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

¿Qué atienden en el Hospital Shriners para niños?

El Hospital Shriners para niños proporciona tratamiento especializado a niños que fueron afectados por quemaduras, también a aquellos que tienen afectaciones ortopédicas, labio leporino o paladar hendido.

En cuanto a las lesiones por quemaduras en niños puntualizan que, además de poder poner en riesgo la vida de los menores de edad, también genera afectaciones como estrés tanto al afectado como a su familia.

Debido a esto, el hospital ofrece tratamiento innovador para quemaduras de todo tipo, sin importar el grado de estas; los cuales incluyen cirugía reconstructiva para minimizar las cicatrices, fisioterapia y rehabilitación para que los infantes puedan ser capaces de llevar a cabo cualquier actividad, y también terapia emocional.

Inundaciones en hospital que atendió a heridos por la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Por medio de redes sociales usuarios reportaron inundaciones en el área de emergencias del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) número 53.

En los videos se puede observar que las inundaciones alcanzaron grandes alturas, así como la corriente de agua que provocó que las personas y el personal tuvieran que pararse sobre las bancas y escritorios.

De igual manera estas afectaciones pudieron observarse fuera del IMSS Santa Marta clínica 23, pues se puede observar las grandes cantidades de agua que corren sobre el pavimento que se levantó de una manera alarmante el frente a la clínica en la que se atendieron víctimas de la explosión del Puente de La Concordia.

Por la noche, habitantes de la zona y familiares de pacientes que se encuentran hospitalizados en la clínica comenzaron labores de remoción del pavimento que se levantó frente la clínica.