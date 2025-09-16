Sheinbaum destaca libertad y defensa de soberanía en desfile cívico militar

Al presidir el desfile cívico-militar para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la defensa de la soberanía ante cualquier injerencia extranjera.

Desde la Plaza de la Constitución, acompañada por su Gabinete Legal y Ampliado, la mandataria federal recordó la reforma constitucional para incluir en el artículo 40 que el pueblo mexicano no aceptará, “bajo ninguna circunstancia”, la injerencia extranjera en elecciones, golpes de Estado, o la violación del territorio nacional “por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

“Hoy, con gran entereza, es claro que nuestro pueblo conoce su fuerza y su historia, y por ello, ninguna injerencia es posible en nuestra patria. Nada detiene a una nación cuando es su pueblo quien la sostiene y la defiende con orgullo, y cuando hay un gobierno que no se aleja de su pueblo, de la justicia, de la democracia; esa, en donde la soberanía reside en el pueblo y no en el privilegio”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: Nuevo nombramiento SCJN nombra a Amanda Pérez Bolaños como nueva titular de Comunicación Social

Hoy recordamos que el 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo encendió la esperanza y dio voz al anhelo colectivo de Independencia y justicia. Seguimos el ejemplo de heroínas y héroes que nos legaron un México fuerte, libre y soberano; por eso llevamos en el corazón las… pic.twitter.com/pq39CDMJBu — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 17, 2025

Además de rechazar la intervención de potencias extranjeras en asuntos internos, Sheinbaum enfatizó que la independencia también significa que “cada hija y cada hijo de esta tierra tiene derecho a vivir con dignidad, justicia y libertad”.

En el contexto de los conflictos internacionales, afirmó que México es “símbolo de paz y fraternidad mundial”, y reiteró el compromiso con la cooperación, el respeto mutuo y la autodeterminación de los pueblos. Llamó a no olvidar a los héroes y heroínas de la patria, para defender la independencia y la justicia a diario, hoy de manera pacífica.

“Hoy nos toca hacerlo pacíficamente, avanzando en la transformación que honra lo mejor de nuestra historia, la lucha de nuestros héroes y heroínas, porque busca lo mismo que ellos: libertad, soberanía, democracia, justicia e igualdad. La transformación significa poner al centro al pueblo, gobernar con honestidad y abrir los caminos del bienestar y el desarrollo para todas y todos, pero por el bien de todos, primero los pobres” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Al igual que en el Grito de Independencia, la presidenta resaltó el papel de las mujeres en la lucha independentista:

Josefa Ortiz Téllez Girón , cuya voz anunció el inicio de la insurgencia

Manuela Molina Medina , mujer indígena que luchó junto a Morelos y recibió grado de capitana por la Suprema Junta de Zitácuaro

Leona Vicario , quien con inteligencia y generosidad sostuvo la causa insurgente

Gertrudis Bocanegra, fusilada en Pátzcuaro por negarse a revelar información sobre las fuerzas insurgentes

Con información de Yulia Bonilla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr