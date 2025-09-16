Vinculan a proceso a exgobernador de Nayarit por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, fue vinculado a proceso el pasado 11 de septiembre por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

No fue sino hasta este 16 de septiembre que la Fiscalía General de la República (FGR) informó la resolución de un Juez de Control tras una audiencia que, la semana pasada, se extendió por espacio de 48 horas, luego de que un amparo a favor del exgobernador ordenó reponer la audiencia inicial.

En la audiencia, informó la FGR, el juzgador consideró que existían “indicios razonables” para señalar la probable intervención de Roberto Sandoval Castañeda en operaciones de lavado de dinero por más de 156 millones de pesos.

Por lo anterior, seguirá su proceso en prisión preventiva justificada, en el Cefereso número 4 “El Rincón”, ubicado en Tepic, donde se encuentra recluido desde junio de 2021.

El pasado 9 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Nayarit informó sobre el fallo condenatorio contra el exgobernador por falsificación de documentos, en la modalidad de uso de documento falso, relacionada con el despojo del rancho “El Sueño”, ubicado en el ejido de Aután, municipio de San Blas.

Añadió que la audiencia de individualización de sanción quedó programada para el 11 de septiembre, aunque desde entonces no se ha informado nada al respecto.

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Roberto Sandoval de haber recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de información y protección, y antes del Cártel de los Beltrán Leyva.

Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit entre 2011 y 2017, ya enfrentaba procesos penales relacionados con peculado, enriquecimiento, cohecho, despojo, amenazas y delincuencia organizada; además, se le relacionó con delitos como secuestro, extorsión, despojo y asesinato junto al exfiscal estatal, Edgar Veytia Cambero, “El Diablo”, preso desde 2017 en Estados Unidos por narcotráfico, aunque ya no aparece bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP) desde el pasado 10 de febrero.

