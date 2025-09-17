Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión contra cualquier captura

Los hijos del expresidente AMLO en imagen de archivo.

Un juez federal con sede en Zacatecas, otorgó una suspensión de plano a Andrés Manuel López Beltrán y a Gonzalo Alfonso López Beltrán, que los protege contra cualquier detención.

De acuerdo con el expediente 2098/2025, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Zacatecas, la misma medida medida cautelar impide de momento la detención del secretario de Organización de Morena, y de su hermano, así como de Fernando Farías Laguna, contraalmirante vinculado a la red de huachicol fiscal, y contra quien existe una orden de aprehensión y ficha roja de Interpol.

La información también fue revelada por el periodista Claudio Ochoa.

En el documento también se protege al empresario Arnold Rojas Tame, apodado “El Señor de los Tanques” por su presunta operación en el contrabando de combustibles.

La suspensión de plano fue promovida el 16 de septiembre, contra acciones de detención, incomunicación, no localización, privación de la vida y desaparición forzada.

De acuerdo con el periodista Claudio Ochoa, la medida fue promovida por la persona de nombre Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, sin embargo no firmó el documento.

El juzgado programó audiencias incidentales para el 24 de septiembre y una audiencia constitucional para el 28 de octubre de 2025.

