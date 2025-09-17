Hernán Bermúdez Requena llega a México; arriba al Aeropuerto de Tapachula

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" fue trasladado a México tras ser expulsado de Paraguay.

Tras ser expulsado de Paraguay, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, arribó a México este jueves para ser trasladado a “El Altiplano”, en el Estado de México.

Hernán Bermúdez Requena llegó al Aeropuerto de Tapachula, en Chiapas, custodiado por fuerzas de seguridad federal.

El presunto líder de “La Barredora” fue detenido entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de septiembre en el barrio Surubi’i, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso, en Paraguay, país al que ingresó de manera irregular desde Brasil.

Según el Ministerio Público de Paraguay, la entrega de Hernán Bermúdez Requena responde a “una decisión migratoria”, luego de que las autoridades mexicanas retiraron la solicitud de detención con fines de extradición.

La expulsión de Hernán Bermúdez Requena se concretó a las 17:00 horas del 17 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, desde donde fue trasladado a México bajo custodia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con el acompañamiento de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En territorio nacional, adelantó la SSPC, se ejecutará la orden de aprehensión vigente en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

▶️ #Video | 🔴 Así fue el proceso de expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, de Paraguay, lugar donde fue detenido la semana pasada. La información fue confirmada por el titular de Seguridad Federal, Omar García Harfuch (@OHarfuch).… pic.twitter.com/iNMtuB9Lta — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 17, 2025

Hernán Bermúdez Requena es señalado como líder y fundador de “La Barredora”, grupo criminal con sede en Tabasco vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El “Comandante H” se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto López Hernández, actual senador por Morena.

cehr

