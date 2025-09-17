Inician audiencias públicas para la Reforma Electoral

Inician audiencias de Reforma Electoral por la Comisión Presidencial, encabezada por Pablo Gómez.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, puso en marcha las audiencias públicas para la construcción de un proyecto en la materia.

Acompañado de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, ambos integrantes de la Comisión Presidencial, y César Yáñez Centeno, subsecretario de Gobernación, Pablo Gómez dio pie a los participantes de la primera audiencia en el salón Revolución de la Secretaría de Gobernación.

El primero en externar sus propuestas fue José Luis Cevallos Daza, magistrado de la Sala Regional Ciudad de México, quien manifestó que una eventual reforma electoral debe dar equilibrio, pluralidad y paz social, y se manifestó por “atemperar el rigor y tecnicismo de la fiscalización”.

Las próximas cinco audiencias están programadas para los días 18, 23, 24, 25 y 30 de septiembre, también en el salón Revolución del Palacio de Cobián.

¿Qué función tiene la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral?

En agosto, se anunció la creación de la Comisión Presidencial encargada de elaborar la reforma electoral que el Ejecutivo habrá de enviar al Congreso de la Unión.

Según la plataforma de la Comisión, ésta tiene como objetivo:

Escuchar la opinión de la ciudadanía sobre cómo mejorar las reglas electorales

Analizar el sistema actual de elecciones, partidos y representación

Organizar audiencias y debates públicos en todo el país.

Proponer cambios que fortalezcan la democracia y el respeto al voto libre

Crear grupos de trabajo para atender temas específicos

Elaborar un reglamento interno para su funcionamiento

¿Quiénes integran la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral?

Rosa Icela Rodríguez , secretaria de Gobernación

José Antonio Peña Merino , titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Ernestina Godoy Ramos , consejera jurídica de la Presidencia

Lázaro Cárdenas Batel , titular de la Oficina de la Presidencia

Jesús Ramírez Cuevas , coordinador de Asesores de la Presidenta

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador de Política y Gobierno del Gobierno de la República

