Reunión con Primer Ministro de Canadá no será para alianza contra EU, asegura Sheinbaum

La reunión que este jueves sostendrá la Presidenta Claudia Sheinbaum con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, no será para formar una alianza contra las decisiones arancelarias que ha tomado su socio comercial, Estados Unidos, aseguró la mandataria mexicana.

Este 18 y 19 de septiembre, el canadiense visitará México para reunirse con Claudia Sheinbaum, así como con empresarios.

A pregunta expresa sobre si el objetivo del encuentro será aliarse contra los aranceles impuestos por Donald Trump, Claudia Sheinbaum respondió que la meta va más allá de este escenario. +

Claudia Sheinbaum recordó que desde el diálogo que ambos sostuvieron cuando acudió a la cumbre del G7 en Canadá, hablaron de fortalecer el comercio entre ambas naciones como parte del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá (TMEC).

“Los tres países queremos mantener el tratado comercial México-Estados Unidos y Canadá, pero queremos fortalecer el comercio con Canadá, tanto las exportaciones de México a Canadá como de Canadá hacia México en ciertos sectores y, al mismo tiempo, las inversiones en México en distintas áreas de la economía. Por ejemplo, lo menciono siempre en el tema de la minería canadiense, tiene que cumplir con todas las normas ambientales que no necesariamente las han cumplido”, dijo.

Sobre la visita de Carney, Claudia Sheinbaum comentó que este jueves primero lo recibirá en Palacio Nacional; posteriormente, ambos ofrecerán una conferencia de prensa y luego se reunirá con el sector empresarial.

