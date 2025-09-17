Temblor en México HOY 17 de septiembre: Noticias AL MOMENTO de sismos

Esta es la actividad sísmica de hoy, 17 de septiembre

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo que son frecuentes los movimientos telúricos, especialmente en la zona sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), así como la zona centro del país, donde se ubica la capital mexicana.

Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lleva un monitoreo de todos los sismos que se registran en territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos más pequeños, es decir, con magnitud menor a 3.0, considerados microsismos, los cuales son frecuentes en la Ciudad de México.

Aunque todo el tiempo ocurren sismos —pues son parte de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas—, solo algunos requieren atención especial por su repercusión en el territorio del estado donde se originó o de las entidades cercanas.

¿Qué sismos se han registrado en México HOY 17 de septiembre?

Durante la madrugada de este miércoles 17 de septiembre, se registraron varios sismos en distintas regiones del país.

El primero se registró a las 00:28 horas, con magnitud 3.4, localizado 20 kilómetros al oeste de Guadalupe Victoria, Baja California, a una profundidad de 9.4 kilómetros.

Un minuto después, a las 00:29 horas, se reportó otro movimiento telúrico de magnitud 3.8, con epicentro 75 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a una profundidad de 17.1 kilómetros.

Poco después, a las 00:31 horas, con magnitud 3.8, localizado 60 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad de 8.7 kilómetros.

A tan solo unos minutos, a las 00:45 horas, nuevamente se registró un movimiento telúrico localizado 60 km al sureste de San Marcos, Guerrero, pero ahora con magnitud de 3.5 a una profundidad de 10.2 km.

A las 01:54 se registró un sismo de magnitud 3.7, localizado al sureste de Motozintla, Chiapas, a una profundidad de 140.9 km

Casi de manera simultánea, a las 01:55 horas, se registró un sismo de magnitud 3.2, con epicentro 39 kilómetros al noreste de Acapulco, Guerrero, a una profundidad de 44.7 kilómetros.

Reporte matutino de sismicidad 2025-09-17 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas, disponible en: https://t.co/FMg54v7xKn — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 17, 2025

Pocos minutos después, a las 02:06 horas, con magnitud 3.9, localizado 27 km al sureste de Cd. Altamirado, Guerrero, a una profundidad de 45.4 km.

A las 03:12 horas, con magnitud de 3.5, localizado 25 km al oeste de Santa Isabel, Baja California, a una profundidad de 11.4 km.

De igual manera a las 03:17 horas, con una magnitud de 3.7, localizado 54 km al sur de Jaltipan de Morelos, Veracruz, a una profundidad de 149.9 km.

A las 03:58 horas, con magnitud 3.7, localizado 24 km al oeste de Ometepec, Guerrero, a una profundidad de 22.9 km.

A las 04:15 horas, con magnitud 3.3, localizado 26 km al sureste de Tecoman, Colima, a una profundidad de 5.1 km.

Pocos minutos después, a las 04:17 horas, con magnitud 3.2, localizado 23 km al sur de Tecpan, Guerrero, a una profundidad de 21 km.

Los últimos dos ocurrieron al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. A las 04:59 horas con magnitud 3.9, localizado 108 km al sureste, a una profundidad de 16.9km; mientras que el segundo ocurrió a las 05:56 horas, con magnitud 4.1, localizado 76 kilómetros al sureste, a una profundidad de 7.2 kilómetros.

Lo anterior corresponde a sismos de intensidad máxima de 4.1, considerados microsismos, y hasta las 09:25 horas de este miércoles no se ha registrado un movimiento telúrico mayor, que represente más riesgo.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.

Antes:

Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación

Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer

Tener a la mano un botiquín , linterna, radio a pilas y documentos importantes

Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma

Durante:

Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente

Alejarse de ventanas, vidrios , puertas y objetos que puedan caer

No usar elevadores ni salir corriendo ; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro

Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables

Después:

Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario

Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros ; controlar fugas de gas, agua y electricidad

No usar fósforos o llaves eléctricas ; usar linternas a pilas para iluminarse

Estar informado por medios confiables , colaborar con autoridades y evitar difundir rumores

Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar