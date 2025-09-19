Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, líder de ‘La Barredora’

Un juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”. En tanto, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional para resolver la vinculación a proceso del defendido.

El presunto líder de “La Barredora” fue acusado de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés , todos ellos del fuero común. Además, se emitió una orden de captura del ámbito federal, misma que será ejecutada una vez que se agoten las diligencias de las primeras acusaciones.

Hernán Bermúdez Requena podría para más de 150 años en la cárcel

Por las primeras acusaciones, el exfuncionario podría ser sentenciado a más de 150 años en prisión, más los que se acumulen por los delitos federales.

“Podría enfrentar una pena de hasta158 años de prisión por los diversos delitos que se le imputan”, dijo el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez.

Así llegó Hernán Bermúdez Requena, líder de "La Barredora", al aeropuerto de Toluca. ı Foto: Especial

Hasta el momento, las autoridades que lo tienen en custodia destacaron un traslado a Tabasco para que enfrente la justicia en aquel estado, pues no se cuentan con las medidas necesarias de seguridad para realizarlo.

Lo anterior ocurrió después de que el también exsecretario de Seguridad de Tabasco en la administración de Adán Augusto López Hernández fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Hernán Bermúdez Requena fue capturado por autoridades de Paraguay

La semana pasada, Hernán Bermúdez Requena fue capturado por autoridades de Paraguay, mismas que decidieron expulsarlo del país por haber ingresado de manera ilegal. Así, el presunto delincuente fue entregado a autoridades mexicanas.

Hernán Bermúdez Requena, detenido y custodiado por las autoridades de Paraguay el pasado 12 de septiembre del 2025. Foto›Especial

“El Abuelo” llegó al ojo público después de una investigación militar, la cual lo colocó como líder de “La Barredora”, grupo delictivo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas afirman que no hay ninguna acusación o elemento que ligue al legislador morenista Adán Augusto López Hernández con el grupo delictivo.

El propio legislador ha afirmado que va a comparecer si la Fiscalía General de la República (FGR) lo manda a llamar para deslindar responsabilidades.

