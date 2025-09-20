Sheinbaum, ante 40 mil asistentes, anuncia inversiones en Chiapas

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Chiapas una inversión de 45 mil 939 millones de pesos destinada directamente a los hogares de la entidad, en el marco del evento “La Transformación Avanza”.

Acompañada del gobernador Eduardo Ramírez, la mandataria señaló que más de 1.9 millones de chiapanecos son beneficiarios de programas sociales, lo que significa que prácticamente cada familia recibe uno o más apoyos.

Más de 40 mil personas corearon por la transformación en Chiapas.



Si México es fuerte, es por su pueblo y por su historia. El mundo sabe que, en este país, el pueblo manda; nadie más. pic.twitter.com/CI4tb8D298 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 20, 2025

En Chiapas un millón 906 mil 955 personas reciben apoyos sociales; hay más beneficiarios que familias en el estado, lo que representa una inversión histórica que va directo al pueblo Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum subrayó que estos beneficios forman parte de los derechos sociales ya establecidos en la Constitución.

A nadie se le pregunta de qué partido es ni por quién vota para recibir su pensión o beca. Es para todas y todos, porque es un derecho, no un privilegio Claudia Sheinbaum, presidenta de México



A propósito, la mandataria federal enumeró que 430 mil 749 adultos mayores cuentan con pensión, 80 mil 744 personas con discapacidad reciben apoyo, más de 100 mil estudiantes de preparatoria tienen beca, además de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar y Sembrando Vida.

Claudia Sheinbaum encabezó el evento 'La transformación avanza' en Chiapas. ı Foto: Captura de video

Recordó que la reciente Pensión Mujeres Bienestar ya llega a más de 100 mil chiapanecas de entre 60 y 64 años.

En materia de infraestructura, la Presidenta destacó que este año se pondrá en marcha el Tren Interoceánico de carga y pasajeros, que conectará Oaxaca con Ciudad Hidalgo y que se espera pueda extenderse hasta Guatemala.

El tren no solo será de pasajeros, también de carga, y junto con el puerto y los polos de desarrollo en Tapachula harán de Chiapas un motor del sureste Claudia Sheinbaum, presidenta de México



También mencionó la modernización del Puerto Chiapas, la construcción del Puente Rizo de Oro, la rehabilitación de carreteras federales y la edificación de 8 mil 200 viviendas para familias de bajos recursos.

Estamos construyendo caminos artesanales, viviendas y obras de protección contra inundaciones, porque el desarrollo debe ser parejo para todos los chiapanecos Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En educación y salud, Sheinbaum informó de la construcción de un nuevo campus de la Universidad Rosario Castellanos, la modernización de hospitales en Tuxtla Gutiérrez, Bochil, Tapachula, Chiapa de Corzo, Tapilula y Tonalá, así como la ampliación de programas como Salud casa por casa y la instalación de Farmacias del Bienestar.

La transformación avanza en Chiapas https://t.co/oWbvuTOp9G — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 20, 2025

Vamos a garantizar que todos los adultos mayores y personas con discapacidad reciban atención médica y medicamentos gratuitos hasta la puerta de su casa Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La mandataria reiteró que el gobierno federal no se separará del pueblo y que su administración seguirá basada en los principios de justicia social, cero corrupción y cercanía con la ciudadanía.

No mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México Claudia Sheinbaum, presidenta de México



