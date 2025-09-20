Con cirugía de corazón abierto, especialistas del ISSSTE salvan vida de paciente de 64 años

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, destaca la exitosa cirugía de corazón abierto a un paciente de 64 años de edad, realizada por especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Centenario de la Revolución Mexicana” en Cuernavaca, Morelos.

El director de esta unidad médica de tercer nivel, Luis Raúl Meza López, explicó que el paciente Daniel Marcial Mateos ingresó por un infarto agudo al miocardio, por lo que tuvo que ser intervenido el 25 de agosto para reparar una ruptura ventricular en la sala de hemodinamia, donde se le realizó un cateterismo cardíaco y se le colocó un stent farmacológico que restableció su flujo sanguíneo.

“Sin embargo, durante su evolución, el paciente sufrió una ruptura contenida de la pared del ventrículo izquierdo del corazón, complicación de altísimo riesgo vital que requiere atención especializada y un procedimiento quirúrgico de máxima complejidad. La probabilidad de supervivencia a este tipo de intervenciones es solo del 50 por ciento”, indicó.

Meza López, quien estuvo a cargo de la evolución del paciente, compartió que este fue intervenido por segunda vez, pero en esta ocasión con una cirugía a corazón abierto, en la que participaron los cardiólogos José Salvador Laínez Zelaya, David González Toledo, Miguel Reyes, José Ignacio Moreno, Ángel Gerardo Ramírez Pliego y Francisco Bermúdez.

“El éxito de esta intervención es un reflejo de la experiencia y compromiso de los siguientes especialistas. (...) Este tipo de procedimientos representan uno de los mayores retos en la medicina, exigiendo precisión, coordinación y tecnología de vanguardia”, afirmó.

Después de la cirugía, en la que participaron 24 trabajadores de la salud del ISSSTE, la recuperación del paciente ha sido favorable, por lo que fue dado de alta y continúa desde casa con los cuidados y recomendaciones brindada por los especialistas.

Por su parte, Kenia Marcial, hija del paciente intervenido afirmó que la atención que recibieron por parte del personal del ISSSTE fue excelente, por lo que agradeció a las y los especialistas la empatía y el profesionalismo demostrado durante el proceso.

“Quisiéramos agradecer a todos y cada uno de los cardiólogos la atención que le han dado a mi papá, que ha sido, desde mi punto de vista, excelente. Siempre han estado al pendiente de mi papá, nos han informado de manera oportuna. (...) El Centenario, a nosotros, como familia, nos ha dado el respaldo y el apoyo que requeríamos para mi papá”, expresó.

Conoce el testimonio de la hija del paciente de la exitosa cirugía de corazón abierto realizada en el ISSSTE Morelos. La familia comparte su experiencia y agradece al equipo médico del Hospital Regional de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana" por su dedicación y profesionalismo.

Cabe destacar la participación de la anestesióloga Ana Lilia Cortés Martínez y del médico Ángel Arellano, quien asistió al paciente con apoyo del equipamiento de circulación extracorpórea; además de los residentes de Cardiología: Carlos Antonio García Sarabia, Luis Carlos Oliver Mayorga, Adrián Gabriel Ku Chan, Daniel Castelo Sosa, Jesús Rueda Jiménez, Eduardo Galván Salmerón y Joan Pineda Vivanco; y las y los enfermeros Magaly Ramos, Erick Sánchez Jaramillo, Minerva Orozco, Cinthia Peñaloza, Renata Lamadrid Ramírez, Félix Armenta Requeño, Nayeli Trejo Miranda y Martín Gutiérrez Domínguez.

cehr