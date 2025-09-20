Sorteo de Lotenal, para fianzas de los paisanos

Lo recaudado por el Gran Sorteo Especial 303 “México con M de Migrante”, de la Lotería Nacional (Lotenal), será destinado al pago de las fianzas de los connacionales detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), y a otras acciones de apoyo consular, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“El objetivo principal, el número uno, es fianzas, que a veces es muy difícil para nuestros paisanos tener la fianza”, indicó.

En conferencia, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, señaló que “con acciones y programas de corto plazo” se dará uso a los recursos obtenidos por el sorteo especial referido. “Cada tres meses se dará un reporte para informar el destino de los recursos, que serán ejercidos en acciones específicas”.

El Dato: La OIM aseguró que el Gobierno mexicano está buscando la forma de integrar a las comunidades migrantes en su país, con atención especial en darles empleo.

Precisó que el dinero será ejercido en seis acciones y programas de corto plazo para apoyar las necesidades más apremiantes de la comunidad migrante, cuyo impacto pueda medirse de manera clara, transparente y periódica.

Entre las acciones, destacan la representación y orientación legal en materia migratoria y penal; visitas de protección consular a centros de detención, de trabajo y prisiones; ayuda para emergencias por desastres naturales; apoyo a personas vulnerables y programas preventivos y difusión de materiales informativos.

En tanto, la directora general de la Lotenal, Olivia Salomón, informó que el sorteo especial se celebró con éxito, al superarse la meta inicial señalada por la Presidenta Sheinbaum, ya que se obtuvo una utilidad estimada en 115.9 millones de pesos, después del pago de premios, los cuales se destinarán a la protección consular.

“Hoy México honra a sus migrantes con este sorteo, convertido en un cachito de amor que viajó de mano en mano”, dijo, y recordó que el sorteo tuvo un Premio Mayor de 255 millones de pesos, dividido en 10 de 25. 5 millones de pesos cada uno, con la finalidad de tener más ganadores, de los cuales, tres fueron en la Ciudad de México, uno en Morelos, uno en Tabasco y uno en venta digital.

PIENSAN VOLVER. Por otra parte, en el centro Alligator Alcatraz se ha entrevistado a 198 connacionales, aseguró el canciller De la Fuente, quien comentó que “se trata de un lugar de estancia muy breve, por ello cambian las cifras constantemente”.

“No quiere decir que sigan estando ahí, éstas son las que se han entrevistado a lo largo de estas últimas semanas, ese centro en particular es un centro de estancia muy breve, por eso los números cambian todos los días entran y salen, muchísima gente. La mayoría de los que hemos entrevistado a lo largo de estos meses ya no están ahí”, dijo.

El canciller señaló que un buen número de los migrantes mexicanos se están anotado por regresar a México “y entonces han sido acogidos por el programa que coordina la Secretaría de Gobernación, otros han sido movidos a otros centros de defensa, entonces se hace el seguimiento si van de uno a otro y a veces esa digamos esa dinámica se dificulta porque no tenemos acceso a la información inmediata.”

Aseguró que, si bien las autoridades mexicanas tienen derecho a la información, “sí se tardan un par de días en proporcionarnos, ya fueron dos días en donde una persona que estaba en un centro determinado ya está en el otro; en cuanto tenemos la información, nos contactamos entonces con el consulado que está más cercano al otro centro de detención”.