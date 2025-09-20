Temporada de Frentes Fríos 2025-2026: cuándo empieza y cuántos se esperan en México

Te contamos cuándo empieza la temporada de frentes fríos en México.

¡Prepara tu chamarra! De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de frentes fríos 2025-2026 traerá un marcado descenso de las temperaturas en México, con el pronóstico de 48 sistemas frontales que mantendrán al país bajo temperaturas mínimas hasta mayo del próximo año.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador del SMN, explicó que con el ingreso del frente frío más reciente ya suman tres sistemas en lo que va de septiembre, lo que marca oficialmente el inicio de la temporada, con el cambio estacional provocado por la inclinación de la Tierra, que disminuye la cantidad de luz solar durante el otoño e invierno.

No obstante, en los últimos cuatro meses del año se prevé la llegada de más frentes fríos que impactarán, sobre todo, a regiones del norte y noroeste.

¿Cuántos frentes fríos se esperan en 2025 y 2026?

De acuerdo con el pronóstico del meteorológico mexicano, antes de terminar el 2025 se esperan 23 frentes fríos, siendo noviembre y diciembre los meses con más actividad:

5 en septiembre

5 en octubre

6 en noviembre

7 en diciembre

Mientras tanto, aunque “ligeramente” por debajo del promedio, para los primeros cinco meses del próximo año se prevén 25 frentes fríos:

6 en enero

5 en febrero

6 en marzo

5 en abril

3 en mayo

Estas son las previsión del Meteorológico Nacional para la temporada de frentes fríos 2025-2026. ı Foto: Conagua

¿En qué estados se esperan temperaturas mínimas?

Por lo anterior, la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estima temperaturas por debajo del promedio histórico, de 0 grados Celsius o menores, así como heladas en zonas altas y montañosas de estados como:

Baja California

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Sonora

Coahuila

Nuevo León

