Aguinaldo INAPAM 2025: ¿Cuáles son los requisitos?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) también otorgará aguinaldo a algunas personas que cuenten con su credencial, pero ten cuidado porque no basta con sólo tener esta credencial, también requieres otros requisitos para poder recibir tu aguinaldo.

Para poder recibir tu aguinaldo del INAPAM este 2025, además de tener tu credencial, también debes estar en el programa Vinculación Productiva de las Personas Adultas Mayores.

¿Cuáles son los requisitos para estar en Vinculación Productiva del INAPAM?

Para poder estar en este programa no sólo requieres tener 60 años o más, también necesitas:

Contar con una credencial del INAPAM que sea vigente y original. Presentar una identificación con foto que oficial; puede ser tu INE, el pasaporte vigente, la licencia de conducir, carnet de salud IMSS/ISSSTE. Debes llenar la solicitud para poder entrar al programa Vinculación Productiva en un Módulo de Vinculación Productiva, en un horario de 8:00 horas a 15:00 horas. Después de esto, debes tener una entrevista con algún promotor o promotora del programa Vinculación Productiva. Esta entrevista tiene la finalidad de saber qué tipo de trabajo puedes realizar. Posterior a la entrevista, debes ser contratado por una empresa formal que te brinde prestaciones de ley, entre las que se encuentra el aguinaldo.

La Vinculación Productiva de las Personas Adultas mayores tiene como propósito vincular a los adultos mayores a empleos formales que se encuentren dentro de este programa, con la finalidad de que las personas adultas mayores puedan recibir una remuneración adecuada según el oficio, profesión o habilidad que tenga y para la que sea contratada.

¿Cuándo entregan el aguinaldo INAPAM 2025?

Las empresas vinculadas al programa Vinculación Productiva deben brindar un sueldo base; prestaciones de ley; y contrataciones por hora, jornada, proyecto o servicios. Algunos de estos programas también brindan prestaciones superiores a las de ley.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) el aguinaldo corresponde a al menos 15 días de salario antes del 20 de diciembre.

Si eres un trabajador contratado por proyecto, tiempo determinado o eventualidad debes recibir una parte proporcional en caso de no haber cumplido un año laborando.

Módulo del INAPAM ı Foto: Especial

¿Cómo puedo ubicar los módulos de Vinculación Productiva del INAPAM?

Los módulos de atención INAPAM están ubicados en la Secretaría de Bienestar, DIF Municipal, casas de adultos mayores, delegaciones, ayuntamientos entre otros espacios.

Debido a esto es muy importante que ubiques el módulo más cercano a tu vivienda, para así poder llevar los documentos necesarios para poder incorporarte al programa de Vinculación Productiva.

Para ser atendido en un módulo requieres llevar tu credencial del INAPAM, una identificación oficial con fotografía y tu CURP.

Si quieres consultar la ubicación exacta puedes consultar el directorio de módulos en la página oficial del INAPAM. Una vez que te encuentres en este sitio debes encontrar la sección de Vinculación Productiva, ahí podrás encontrar las direcciones correspondientes a cada estado.