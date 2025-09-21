Esto sabemos

¿Cuándo depositan el aguinaldo de pensión IMSS 2025?

Conoce la fecha de pago, monto y quiénes tienen derecho al aguinaldo del IMSS; te decimos todo sobre el aguinaldo 2025

Los pensionados del IMSS recibirán el aguinaldo pronto
Los pensionados del IMSS recibirán el aguinaldo pronto Foto: larazondemexico
Por:
Mariel Caballero

Los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya se preparan para recibir el aguinaldo 2025.

El aguinaldo es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo y consiste en un pago extra que los trabajadores, jubilados y pensionados reciben al cierre del año. Uno de sus principales objetivos es ayudar a las personas a es ayudar a cubrir los gastos propios de las celebraciones navideñas, saldar deudas o simplemente mejorar la economía de las familias mexicanas.

Los pensionados del IMSS
Los pensionados del IMSS ı Foto: IMSS.

¿Quiénes reciben aguinaldo del IMSS en 2025?

No todos los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen acceso a este pago. De acuerdo con el IMSS, el aguinaldo se otorga únicamente a quienes se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973, por concepto de:

TE RECOMENDAMOS:
Detectan nuevo caso de gusano barrenador en ganado mexicano.
Nuevo caso detectado en México

Gusano barrenador llega a Nuevo León; EU advierte medidas ‘decisivas’ ante ‘ausencia de cooperación’

  • Cesantía en edad avanzada
  • Vejez

Aquellos que cotizan bajo la Ley del IMSS de 1997 no recibirán esta prestación, ya que esta ley no contempla el pago de aguinaldo para nuevas generaciones.

¿Cuándo pagan el aguinaldo del IMSS?

El depósito del aguinaldo se realiza junto con la pensión de noviembre. Según el calendario, el 1 de noviembre de 2025 es sábado, por lo que el pago se realizaría el lunes 3 de noviembre, salvo cambios oficiales.

Aguinaldo 2025
Aguinaldo 2025 ı Foto: Archivo Cuartoscuro

¿Cuál es el monto del aguinaldo?

El aguinaldo es equivalente a una mensualidad del monto de la pensión del beneficiario. No incluye:

  • Asignaciones familiares
  • Ayudas asistenciales

Esto significa que el monto varía según cada caso y no hay una cantidad fija para todos los pensionados.

Pensionados del IMSS
Pensionados del IMSS ı Foto: Archivo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Huracán Gabrielle
Gabrielle sigue su rumbo

Tormenta tropical Gabrielle ahora es huracán categoría uno: Estos son los países que lanzaron alerta