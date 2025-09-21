¿Cuándo depositan el aguinaldo de pensión IMSS 2025?

Los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya se preparan para recibir el aguinaldo 2025.

El aguinaldo es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo y consiste en un pago extra que los trabajadores, jubilados y pensionados reciben al cierre del año. Uno de sus principales objetivos es ayudar a las personas a es ayudar a cubrir los gastos propios de las celebraciones navideñas, saldar deudas o simplemente mejorar la economía de las familias mexicanas.

Los pensionados del IMSS ı Foto: IMSS.

¿Quiénes reciben aguinaldo del IMSS en 2025?

No todos los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen acceso a este pago. De acuerdo con el IMSS, el aguinaldo se otorga únicamente a quienes se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973, por concepto de:

Cesantía en edad avanzada

Vejez

Aquellos que cotizan bajo la Ley del IMSS de 1997 no recibirán esta prestación, ya que esta ley no contempla el pago de aguinaldo para nuevas generaciones.

¿Cuándo pagan el aguinaldo del IMSS?

El depósito del aguinaldo se realiza junto con la pensión de noviembre. Según el calendario, el 1 de noviembre de 2025 es sábado, por lo que el pago se realizaría el lunes 3 de noviembre, salvo cambios oficiales.

Aguinaldo 2025 ı Foto: Archivo Cuartoscuro

¿Cuál es el monto del aguinaldo?

El aguinaldo es equivalente a una mensualidad del monto de la pensión del beneficiario. No incluye:

Asignaciones familiares

Ayudas asistenciales

Esto significa que el monto varía según cada caso y no hay una cantidad fija para todos los pensionados.

Pensionados del IMSS ı Foto: Archivo.

