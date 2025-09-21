Eliminar tesis y examen profesional para titulación: Diputada propone medida por esta razón

La diputada de Morena, Bertha Osorio Ferral, propuso una reforma a un artículo de la Ley General de Educación Superior para que la tesis y el examen profesional sean eliminados como opción de titulación universitaria.

De acuerdo con la iniciativa para reformar el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior correspondiente al otorgamiento de títulos profesionales, presentada por la diputada Bertha Osorio, se busca eliminar la tesis o el examen profesional como opción de titulación de la educación media superior, ya que esto requiere tiempo, dinero y un sobre esfuerzo.

Si la persona concluye la carrera y obtiene todos los créditos y requisitos académicos de las asignaturas que marca su currícula académica, por lógica ya está certificado y preparado al obtener los conocimientos suficientes para ejercer una profesión, si ser necesario presentar o interponer un examen o tesis que acredite lo ya acreditado. Iniciativa para reformar el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior



De acuerdo con esta iniciativa de ley, los aspectos negativos que tienen el hacer un examen profesional como una tesis, pues estos afectan de manera directa a los estudiantes que comenzaron su camino hacia la titulación, ya que puede esto resultar abrumador, generar presión, estrés, ansiedad y también se puede interponer con otras actividades a realizar como lo son un empleo para poder generar ingresos.

Por estas razones, en esta iniciativa de reforma considera que más allá de beneficiar a los estudiantes, estas dos formas de titulación podrían ser obstáculo y una de las razones para que exista un bajo índice de titulación en el país; pues, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sólo existe un 17 por ciento de personas que sí cuentan con un título profesional.

Asimismo, puntualiza que el 33.4 por ciento de los egresados universitarios en el país no cuentan con un empleo formal, ya que existe una falta de oportunidades laborales y exclusión en el mercado debido a los requisitos, como lo son la experiencia laboral.

Por esto, la diputada considera que con esta reforma existirá una disminución en la deserción escolar, pues al no tener que hacer una tesis o un examen profesional los egresados podrán acceder a mejores oportunidades laborales al concluir sus estudios y obligaciones académicas, sin tener que alargar este proceso por dos años o más.

Reforma al artículo 14 de la Ley General de Educación Superior ı Foto: Iniciativa de reforma al artículo 14 de la Ley General de Educación Superior

¿Qué propone esta iniciativa de reforma en vez de la tesis para titularse?

Por otra parte, para tomar otras alternativas como opción de titulación para la educación superior, esta reforma de ley propone que exista flexibilidad en las universidades para que las formas de titulación puedan ajustarse a las necesidades de los estudiantes y al mercado laboral.

Para poder brindarle esta flexibilidad a las universidades, en el texto propuesto para reformar el artículo 14 de la ley general de educación superior consiste en suprimir el examen profesional, tesis o cualquier proyecto correlativo que pueda condicionar el otorgamiento de un título profesional de manera automática.

Por tanto, se propone que el título pueda ser otorgado por las instituciones académicas de manera automática a aquellos alumnos que hayan concluido y acreditado todas las materias de educación superior, además de haber cumplido todos los requisitos académicos que establezca cada plan de estudio.