Temblor en México HOY 21 de septiembre: Noticias AL MOMENTO de sismos

México está ubicado en una zona de alta sismicidad, por lo que son frecuentes los movimientos telúricos, especialmente en la zona sur (Guerrero, Chiapas y Oaxaca), así como la zona centro del país, donde se ubica la capital mexicana.
Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) lleva un monitoreo de todos los sismos que se registran en territorio nacional, desde los más fuertes hasta aquellos más pequeños, es decir, con magnitud menor a 3.0, considerados microsismos, los cuales son frecuentes en la Ciudad de México.
Aunque todo el tiempo ocurren sismos —pues son parte de la naturaleza del movimiento de las placas tectónicas—, solo algunos requieren atención especial por su repercusión en el territorio del estado donde se originó o de las entidades cercanas.
Tormenta tropical Gabrielle ahora es huracán categoría uno: Estos son los países que lanzaron alerta
Estos son todos los sismos registrados hoy 21 de septiembre.
¿Qué sismos se han registrado en México HOY 21 de septiembre?
La madrugada de este domingo 21 de septiembre se registró un sismo magnitud 4.0, localizado 132 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 02:57 horas.
El sismo más cercano anterior a ese ocurrió la noche del sábado 20 de septiembre, a las 20:31 horas, fue de magnitud 4.2 y se ubicó 25 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero.
¿Qué hacer en caso de sismo?
Un sismo es un evento impredecible, por lo que más vale conocer las medidas de prevención para llevar a cabo antes, durante y después de un episodio de este tipo.
Antes:
- Establecer un plan de emergencia familiar y ubicar zonas seguras y rutas de evacuación
- Revisar y asegurar muebles u objetos que puedan caer
- Tener a la mano un botiquín, linterna, radio a pilas y documentos importantes
- Participar en simulacros y prepararse para mantener la calma
Durante:
- Mantener la calma y, en caso de poder evacuar, protegerse, preferentemente bajo una mesa resistente
- Alejarse de ventanas, vidrios, puertas y objetos que puedan caer
- No usar elevadores ni salir corriendo; si va en vehículo, detenerse en lugar seguro y quedarse dentro
- Seguir el plan de emergencia establecido y ayudar a personas vulnerables
Después:
- Revisar si hay heridos y brindar primeros auxilios si es necesario
- Evitar caminar descalzo o en lugares oscuros; controlar fugas de gas, agua y electricidad
- No usar fósforos o llaves eléctricas; usar linternas a pilas para iluminarse
- Estar informado por medios confiables, colaborar con autoridades y evitar difundir rumores
- Revisar la seguridad estructural del lugar antes de volver a entrar
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am