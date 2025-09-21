Tormenta tropical Gabrielle ahora es huracán categoría uno: Estos son los países que lanzaron alerta

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por su sigla en inglés) la tormenta tropical “Gabrielle” se convirtió en huracán categoría 1 la tarde de este domingo.
Hasta el momento, “Gabrielle” es el séptimo ciclón tropical de la temporada que se forma en el océano Atlántico.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “Gabrielle” ahora es un huracán de categoría uno en la escala Safir-Simpson en el Atlántico Central.
Su centro se encuentra a 515 kilómetros al este de Bermuda, presentando vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 150 km/h y un desplazamiento hacia el nor-noroeste de 17 km/h.
¿Qué países tienen alerta por el Huracán Gabrielle?
El ciclón podría escalar a categoría dos e incluso tres en los próximos días, con lo que se convierte en el segundo huracán en el Atlántico de la temporada de huracanes del 2025.
Se precisa que el oleaje fuerte producido por este huracán afecte la costa este de Estados Unidos, así como el este de Canadá Atlántica; por lo que se recomienda a las personas que viven o viajan a estas zonas costeras se mantengan informados.
A pesar de que el ciclón se localiza a dos mil 655 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo, Gabrielle no es una amenaza par México, de acuerdo con su trayectoria. Sin embargo, se recomienda mantenerse informados a la evolución de esta.
¿Qué es un huracán?
De acuerdo con la CONAGUA, los ciclones tropicales son un remolino gigante ubicado principalmente sobre espacios oceánicos tropicales, y posteriormente pueden convertirse en huracán.
Después de que un ciclón tropical alcanza la intensidad de una tormenta tropical, puede pasar a huracán cuando los vientos máximos sostenidos superan los 119 km/h.
Además, el área de nubes puede cubrir una extensión entre 500 y 900 kilómetros de diámetro, lo que produce lluvias intensas.
Los huracanes son clasificados en cinco categorías de la escala Saffir-Simpson:
- Los huracanes categoría uno alcanza vientos entre 118 y 153 kilómetros por hora. Los daños que pueden producir son mínimos.
- Los huracanes categoría dos alcanzan vientos entre 154 y 177 kilómetros por hora. Los daños que producen son considerables, pues pueden generar destrucción parcial y daños en estructuras, marejadas de entre 1.98 y 2.68 metros y ocasiona carreteras inundadas.
- Los huracanes categoría tres alcanzan vientos entre 178 y 209 kilómetros por hora. Los daños que producen son amplios, pues pueden destruir ventanas, puertas, y causar inundaciones en extensas áreas de las zonas costeras.
- Los huracanes de categoría cuatro alcanzan vientos entre 210 y 250 kilómetros por hora. Los daños que producen son extremos, llegando incluso a hundir vivientas y causar una evacuación masiva.
- Los huracanes categoría cinco alcanzan vientos de más de 250 kilómetros por hora. Los daños que producen son catastróficos.