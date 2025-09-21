Tormenta tropical Gabrielle ahora es huracán categoría uno: Estos son los países que lanzaron alerta

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por su sigla en inglés) la tormenta tropical “Gabrielle” se convirtió en huracán categoría 1 la tarde de este domingo.

Hasta el momento, “Gabrielle” es el séptimo ciclón tropical de la temporada que se forma en el océano Atlántico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “Gabrielle” ahora es un huracán de categoría uno en la escala Safir-Simpson en el Atlántico Central.

Gabrielle, huracán categoría 1 ı Foto: National Hurricane Center

Su centro se encuentra a 515 kilómetros al este de Bermuda, presentando vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 150 km/h y un desplazamiento hacia el nor-noroeste de 17 km/h.

9/21 8pm EDT: A tropical cyclone could form mid-to-late week (more likely the orange one), but both systems need to be watched closely this week. See https://t.co/tW4KeGe9uJ for more info. pic.twitter.com/Cj21kBQTBs — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 21, 2025

¿Qué países tienen alerta por el Huracán Gabrielle?

El ciclón podría escalar a categoría dos e incluso tres en los próximos días, con lo que se convierte en el segundo huracán en el Atlántico de la temporada de huracanes del 2025.

Se precisa que el oleaje fuerte producido por este huracán afecte la costa este de Estados Unidos, así como el este de Canadá Atlántica; por lo que se recomienda a las personas que viven o viajan a estas zonas costeras se mantengan informados.

A pesar de que el ciclón se localiza a dos mil 655 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo, Gabrielle no es una amenaza par México, de acuerdo con su trayectoria. Sin embargo, se recomienda mantenerse informados a la evolución de esta.

#Gabrielle ahora como #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, su centro se localiza a 2,655 km al este-noreste de Cancún, #QuintanaRoo.Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para México.



Más detalles en el gráfico.⬇️ pic.twitter.com/3hCZ6haF7k — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 21, 2025

¿Qué es un huracán?

De acuerdo con la CONAGUA, los ciclones tropicales son un remolino gigante ubicado principalmente sobre espacios oceánicos tropicales, y posteriormente pueden convertirse en huracán.

Después de que un ciclón tropical alcanza la intensidad de una tormenta tropical, puede pasar a huracán cuando los vientos máximos sostenidos superan los 119 km/h.

Además, el área de nubes puede cubrir una extensión entre 500 y 900 kilómetros de diámetro, lo que produce lluvias intensas.

Los huracanes son clasificados en cinco categorías de la escala Saffir-Simpson: