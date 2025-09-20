Tormenta tropical Gabrielle avanza por el Atlántico: ¿Hay peligro para México? | MAPA

La tormenta tropical Gabrielle se formó el miércoles 17 de septiembre en el Atlántico central, a partir de la depresión tropical Siete, según reportaron autoridades meteorológicas internacionales.

Actualmente, Gabrielle se localiza a más de 4,000 kilómetros de las costas mexicanas, específicamente a 4,230 km al este de Cancún, Quintana Roo, y a 1,745 km al este de las Antillas Menores. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, con rachas de hasta 95 km/h, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 35 km/h.

Los modelos de pronóstico indican que Gabrielle continuará fortaleciéndose en los próximos días, y podría alcanzar la categoría de huracán al ingresar a zonas con condiciones atmosféricas y marítimas más favorables para su desarrollo. Sin embargo, la trayectoria proyectada muestra que la tormenta se moverá hacia el noreste, alejándose de las costas mexicanas y acercándose a las islas Bermudas. Por el momento, no se prevén impactos directos en el territorio nacional.

Finalmente se ha formado la tormenta tropical Gabrielle en el Atlántico, luego de un inusual período de inactividad desde el 28 de agosto. Desde 1992 no se veía tan poca actividad en el mero pico de la temporada de huracanes.



¿Afectará a México?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Gabrielle no representa una amenaza para México, por lo que no se esperan lluvias intensas, vientos fuertes ni marejadas significativas asociadas con esta tormenta en el país.

Las autoridades recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales, pues las condiciones pueden cambiar conforme Gabrielle avance y se intensifique.

Gabrielle no afectará tierra en los próximos días pero podría acercarse a Bermuda la próxima semana. ı Foto: x @TiempoClimaSVCA

Aunque Gabrielle se fortalezca a huracán categoría 1, su desplazamiento proyectado indica que continuará en el océano Atlántico norte y no tocará tierra en México. Las autoridades internacionales y meteorológicas locales seguirán emitiendo boletines periódicos para alertar a la población si se modificara su trayectoria.

Es importante que la población consulte fuentes oficiales, como el sitio del SMN smn.conagua.gob.mx, para obtener información confiable y actualizada sobre Gabrielle y cualquier otro fenómeno meteorológico que pudiera afectar la región en las próximas semanas.

La tormenta Gabrielle es la séptima tormenta nombrada de la temporada ciclónica 2025 en el Atlántico y refuerza la importancia de seguir de cerca los fenómenos meteorológicos aunque no representen peligro inmediato, como en este caso, para mantenerse preparados ante posibles cambios.

