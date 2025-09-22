Sader descarta dispersión de plaga

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) descartó que exista riesgo de que la plaga de gusano barrenador se extienda a partir del caso confirmado el domingo en el estado de Nuevo León.

Aseguró que el animal afectado fue identificado a tiempo y que la infestación en la herida era menor por lo que se niega que haya probabilidades para que se desarrolle un brote en esta zona.

“El Senasica resalta que el caso fue detectado a tiempo y explicó que las larvas se encontraban en una fase temprana, lo que implica que no hay posibilidad de aparición de la mosca, lo cual minimiza el riesgo de dispersión en la zona libre. Además, el sistema de trampas establecido en toda la zona Norte de México, no ha detectado una sola mosca”, dijo en un comunicado.

Ganado en Rio Grande City, Texas. ı Foto: Reuters

La dependencia resaltó que el titular, Julio Berdegué Sacristán, se comunicó con Brooke Rollins, secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), para reportarle el caso y las acciones que se activaron.

Como parte de protocolo, personal técnico de Senasica y de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), del Gobierno del Estado y del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Nuevo León, revisó minuciosamente a todo el cargamento, que provenía de Minatitlán, Veracruz, y que constaba de 100 animales, para detectar heridas y gusaneras.

Sólo uno presentó la infección, o miasis, fue curado por personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y todo el ganado fue tratado con Ivermectina para prevenir cualquier riesgo.

Gusano barrenador, larva de la mosca Cochliomyia hominivorax. ı Foto: Reuters

El USDA confirmó el caso, detectado a unos 112 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, y señaló que tomaría medidas “decisivas”, entre las que considera el cese de la cooperación binacional.

En su conferencia matutina de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que México “está haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar mayor contaminación del gusano barrenador”, y añadió que “en unos días” se definirá con Estados Unidos si se mantiene el cierre de frontera al comercio de ganado.

