FGR ya investiga desaparición de colombianos expuesta por Gustavo Petro: Sheinbaum

La Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga la desaparición de un cantante colombiano y un colaborador, que viajaron a México y cuyo paradero es desconocido hasta ahora, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El domingo, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayuda a la Presidenta Claudia Sheinbaum para localizar con vida al cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera.

El mandatario colombiano aseguró que, según los reportes, desaparecieron luego de ofrecer un concierto en Sonora, pero las publicaciones indican que la última vez que se les vio fue en la Ciudad de México.

Al respecto, La Presidenta Sheinbaum Pardo dio a conocer en su conferencia matutina que la FGR ya tomó conocimiento del hecho e indaga, junto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

“Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el presidente Colombia. La Cancillería está en contacto, no he entrado yo en contacto con el Presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, para saber quiénes son estas personas la denuncia desaparición y pues la investigación sobre el caso”, dijo Sheinbaum Pardo .

