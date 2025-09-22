Ojalá que llueva café… en Marte

La que se voló la barda, nos comentan, fue la diputada veracruzana por Morena Victoria Gutiérrez Pérez. Y es que resulta que durante la presentación de una iniciativa para apoyar la cefeticultura en el Congreso estatal, la legisladora dijo: “Aquí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto… han hecho una nave espacial, con manos veracruzanas, para el espacio, para Marte, y yo les pedí que nos apoyen para demostrar que también en la ciencia y en el espacio, también tiene que estar el aroma de nuestro café”. Pudiera pensarse que es una broma, porque no se entiende de dónde podría sacar un legislador semejante disparate. Pero resulta que su intervención en la tribuna quedó registrada en video y, como era de esperarse, se volvió viral en las benditas redes. Por cierto que en su intervención, Gutiérrez arremete fuerte contra quien considera son “incultos e ignorantes” y hasta los regaña: “¿que no saben que también en el espacio se toma café?”. Uf.