Profeco: 6% de gasolinerías aún no cumplen acuerdo de límite a precio de combustible

Reporte de Profeco en la Mañanera del Pueblo.

A la fecha, seis por ciento de las gasolinerías en México no han cumplido el acuerdo firmado entre líderes del sector y el Gobierno Federal para establecer a 24 pesos el límite de precio al litro de combustible.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, señaló en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum que 94 por ciento de los establecimientos ya han cumplido con este acuerdo.

En otro punto, también señaló que Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor remesadora para los envíos de dinero que hacen los migrantes mexicanos.

Al exponer el monitoreo de los artículos de la canasta básica, expuso que el precio promedio a nivel nacional es de 15.85 pesos.

