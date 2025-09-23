Antonio Cosío Pando asume presidencia del CNET

Elegido por unanimidad, Antonio Cosío Pando, director general de Grupo Brisas, asumió como nuevo Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) para el periodo 2025-2028, y destacó que en su gestión se impulsará un turismo seguro, digital y regenerativo.

En su primer discurso como presidente del organismo, señaló que actualmente, el sector al que representa enfrenta retos como la falta de promoción, la inseguridad y la pérdida de la participación en los mercados internacionales.

Con este panorama explicó que su estrategia se enfocará en fomentar el turismo seguro, necesario, donde no hay desarrollo posible, y se encargará de fortalecer la coordinación con cada asociación para atender los problemas de manera regional, devolver la confianza a los inversionistas y a los turistas.

Por otra parte, el turismo digital será otra apuesta por la innovación, la Inteligencia Artificial (IA) y las plataformas digitales para aumentar la visibilidad internacional, donde el turismo regenerativo sería crucial para revitalizar comunidades y el rescate tradicional, patrimonial y cultural para dejar huella en cada destino.

Al referirse específicamente a la falta de promoción turística, Cosío Pando mencionó que aunque es casi imposible cubrir desde el sector privado lo que antes correspondía al Estado, es necesario ser creativos, sumar esfuerzos y encontrar nuevas fórmulas que permitan reposicionar a México y ser más competitivos a nivel global.

¿Quién es Antonio Cosío Pando?

Antonio Cosío Pando es Ingeniero Industrial y de Sistemas egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Es director general de Grupo Brisas, empresa familiar dedicada a la operación de hoteles de lujo, entre ellos, Las Brisas en Acapulco, Ixtapa y Huatulco; el Nizuc Resort & Spa en Cancún, y la cadena hotelera Galería Plaza, con presencia en la Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz.

Desde 2019 forma parte del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), asociación civil privada que reúne a los empresarios y líderes más influyentes de México, con el objetivo de promover el bienestar social y el desarrollo económico del país. Su participación en este organismo le ha permitido posicionar al turismo en la agenda nacional.

