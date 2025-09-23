México sí es inseguro y violento para los turistas internacionales: PAN a SECTUR

El Partido Acción Nacional (PAN) calificó como una “vacilada” las declaraciones de Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, sobre que México es un país seguro, luego de la reciente alerta de viaje emitida por Estados Unidos por violencia en el país.

Federico Döring, diputado federal y vocero del GPPAN, aseguró que no pueden ofrecer “brazos abiertos para recibir a todo el mundo” cuando los “abrazos y no balazos” de la 4T están a la orden del día para los delincuentes.

Señaló que hay violencia terrorista en México, destacando los narcobloqueos en Sinaloa, extorsiones en Zacatecas, feminicidios en Guerrero, huachicoleo en Tamaulipas y jefes policiacos al servicio de mafias en Tabasco.

Döring hizo un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum para reestructurar la estrategia de seguridad ciudadana y apoyarse en los empresarios, quienes son los más afectados por la violencia. Subrayó que la inseguridad en México ha alcanzado 63.2 %, un nivel muy alto comparado con los últimos dos años.

El diputado migrante Raúl Torres Guerrero coincidió en que es necesario impulsar el turismo con una estrategia de seguridad firme, ya que aún persisten rezagos como infraestructura obsoleta, reducción presupuestal y afectaciones derivadas de la pandemia.

Torres anunció que buscará la realización de un foro parlamentario en la Cámara de Diputados con expertos en movilidad, promoción turística, conectividad y seguridad, con el objetivo de fortalecer la agenda turística de la capital. Además, criticó la gestión del Tren Maya, la falta de promoción durante seis años y la pérdida de miles de empleos formales en el sector.

