CSP atribuye a empresas la falla con medicamentos

Ante el incumplimiento en la entrega de medicamentos por parte de las empresas a las que se contrató, el Gobierno federal alista un nuevo proceso para encontrar otros proveedores.

Al consultarle sobre las quejas del desabasto que aún se percibe en algunas clínicas, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que los fármacos ya fueron adquiridos, pero son algunas empresas las que no han realizado las entregas en los tiempos marcados.

Debido a esto, se encargó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emprender acciones ante el incumplimiento de contratos; en tanto, ya se busca a otras empresas que ofrecen los mismos precios y anunció que esta semana iniciará la segunda etapa de distribución de medicinas en los hospitales.

56 centros de salud recibirán medicinas esta semana

Sobre los medicamentos contra el cáncer, la mandataria recalcó que se inició un esquema de distribución específico con el que ya no tendrán que pasar entre los almacenes, sino que serán entregados directamente a las unidades de salud.

Ahondó en que hay algunos muy especializados que sólo son necesarios en ciertos tipos de cáncer y, para garantizar su abasto, también se realiza una “revisión especial”. Recordó que en el anterior modelo, lo que se hacía era suministrar de acuerdo con las solicitudes que planteaban directamente las unidades de salud, según sus propios informes, lo cual, dijo, “generaba muchas complicaciones burocráticas” y que ralentizaba el procedimiento.