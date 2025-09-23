Diputados rinden minuto de silencio en memoria de Julieta Fierro

El pleno de los Diputados Federales rindió un minuto de silencio en su sesión de este martes, por el fallecimiento de la científica física, Julieta Fierro Gossman, y el alcalde con licencia, Mauricio Fernández Garza.

Diputados de todos los grupos parlamentarios iniciaron sus trabajos en el pleno, previo a la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y mostraron pesar por ambos fallecimientos.

La presidenta de los Diputados, Kenia López Rabadán, destacó la trayectoria de la científica física, Julieta Fierro, y concedió un minuto de silencio y aplausos para los ausentes.

TE RECOMENDAMOS: En audencia Naasón niega culpa ante nuevos cargos

🚩 #AlMomento | El Pleno de la @Mx_Diputados rinde un minuto de aplausos en honor a la divulgadora científica Julieta Fierro, quien falleció el pasado 19 de septiembre. @axelzite en #OnceNoticiasDigital🔻 pic.twitter.com/jEZ2013mLw — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) September 23, 2025

La astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro Gossman, fallecida el viernes, dejó una huella imborrable en la ciencia y la cultura de México. Uno de los episodios más entrañables de su trayectoria ocurrió en 2022, cuando recibió la Medalla al Mérito en Ciencias 2021 “Ing. Mario Molina” en el Congreso de la Ciudad de México, recordó la diputada López Rabadán.

Julieta Fierro, estuvo vinculada a la política, pues su abuelo, Héctor Fierro legisló en el congreso de la Ciudad, desde Donceles, a decir de las palabras de la misma científica, “al final de la Revolución y recuerdo cómo me platicaba mi papá, como mi abuelito distribuía comida cuando había pandemia en la Cortarciudad, así que estar en este mismo recinto es para mí extraordinario”.

Fierro estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente se especializó en astrofísica. Fue investigadora titular del Instituto de Astronomía desde 1969 y se convirtió en una de las divulgadoras de la ciencia más queridas y reconocidas en México y América Latina.

La astrónoma Julieta Fierro en la presentación de su libro Astronomía, ¿Para qué?, en el Museo Yancuic de Iztapalapa, en noviembre de 2024. Foto›Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT