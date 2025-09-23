Exhibe Gobierno de CSP a empresas por incumplir con entrega de medicamentos

Por incumplir en dimensiones de entre 60 y cien por ciento con la entrega de medicamentos necesarios para garantizar el abasto a nivel nacional, entre ellos los oncológicos, el Gobierno Federal exhibió a más de una treintena de empresas, mismas a las que se les advirtió que si no cumplen este mes serán acreedoras a sanciones.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, dio a conocer los nombres y el porcentaje de incumplimiento en el que han caído 33 empresas a las que responsabilizó de meter en problemas la salud de todos los pacientes.

El caso más grave es el de Bioxintegral Servicios, a la que se contrató para la adquisición de cinco mil 356 piezas, de las cuales no ha entregado ninguna, es decir que su incumplimiento es del cien por ciento.

Otras que han incurrido en demora son Productos Farmacéuticos Serral, que no ha entregado 88.6 por ciento de las 169 mil 378 piezas por las que se contrató. El caso con el incumplimiento más bajo, pero no por ello menor, es Totalfarma, que ha entregado 60.7 por ciento de las 34 mil 836 piezas.

Sin embargo, el impacto más elevado para el sector es por el incumplimiento de la empresa Puerta del Sol Capital, a la que se contrató para la adquisición de 21 millones 349 mil 161 de piezas de las que únicamente no ha entregado 14 millones 196 mil 582.

“Son compañías que ustedes pueden ver, no han entregado ni la mitad de lo que les hemos pedido como sector, aunque hace cuatro meses les dimos contratos. Esto no es algo que no se haya incumplido en el último mes, sino desde junio, julio, agosto, ahora septiembre no han cumplido”, dijo el funcionario.

Entre las 33 empresas hay seis responsables del abasto en medicamentos oncológicos, con retrasos de entre 5.3 y 55 por ciento.

Información en la Mañanera del Pueblo. ı Foto: Captura de pantalla.

“Queremos presentar cinco compañías que nos preocupan en sobremanera, porque son de alto volumen, son de oncología y nos han incumplido. En la mayor parte de los casos de oncológicos hemos visto una respuesta importante de la industria en las últimas semanas para incumplirnos, pero estas compañías siguen siendo pues uno de nuestros problemas recurrentes”, dijo.

Esta situación ha llevado a que el abasto no sea total en las instituciones de salud, donde la más perjudicada es el IMSS Bienestar, cuyos niveles se encuentran en 92 por ciento; con mejores indicadores se encuentran el IMSS y el ISSSTE, con 97 por ciento cada uno.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las empresas tienen este mes para subsanar las entregas pendientes, de lo contrario se les aplicarán sanciones según corresponda en los contratos.

