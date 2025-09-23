“Lo importante es que Bermúdez está detenido”

La Presidenta, Claudia Sheinbaum, en su conferencia del 22 de septiembre 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que, en el caso de los presuntos vínculos entre el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y el crimen organizado, lo relevante es que el exjefe policiaco se encuentra detenido.

“Y lo importante es que está detenido, que eso casi nadie lo menciona de los comentócratas. Quien habla en los noticieros de todos los medios: están detenidos, esta persona y todas las personas que presuntamente —porque tiene que haber un juicio— están involucradas con episodios de violencia en Tabasco”, declaró.

La mandataria federal insistió en que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine si el actual coordinador de Morena en el Senado y exgobernador tabasqueño, Adán Augusto López, se presentará o no a declarar.

12 de septiembre fue detenido Bermúdez en Paraguay

“Lo he dicho aquí varias veces, no… Eso lo define la Fiscalía, no lo definimos nosotros, a partir de las investigaciones. Es una definición de la Fiscalía a partir de la investigación que se haga. Y ya, el propio senador Adán Augusto dijo: ‘Si me llaman, voy a declarar, no tengo ningún problema’. Entonces, es una decisión de la Fiscalía”, subrayó.

Durante un breve encuentro con medios, el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, comentó que este caso apenas inicia, pero serán las instancias judiciales las que fijen el alcance de las responsabilidades.

Hernán Bermúdez fue designado por Adán Augusto López como secretario de Seguridad en la entidad, cargo que mantuvo hasta 2024, aun cuando, el hoy senador, renunció para convertirse en secretario de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Bermúdez Requena renunció al puesto como encargado de Seguridad en Tabasco en enero de 2024, luego deque iniciaran investigaciones en su contra por la ola de violencia en la entidad.