Nexos criminales de diputada ya eran conocidos

La entonces alcaldesa de Rosarito, Baja California, Hilda Brown, el pasado 23 de febrero de 2024.

Los señalamientos en contra de la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueredo por presuntos nexos con el crimen organizado, no son nuevos, ya eran advertidos años atrás, casi desde el inicio de su administración como presidenta municipal de Rosarito, Baja California, aseguraron legisladores de la entidad.

Hilda Brown fue señalada por autoridades estadounidenses de sostener vínculos con los hermanos Alfonso y René Arzate García, líderes de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa (CDS), por medio de pagos relacionados a extorsiones y protección que les permitían delinquir.

El diputado panista Cesar Retes aseguró que el cabildo, durante la administración de la exalcaldesa, ya presentaba denuncias en su contra porque líderes criminales comenzaban a cobrar más fuerza y extender su territorialidad.

El Tip: Juan Ignacio Zavala, diputado federal de Movimiento Ciudadano, ratificó ayer la solicitud de juicio político que presentó el viernes contra Brown Figueredo.

“En Rosarito, Baja California, Los Mayos están involucrados en secuestro, extorsión, lavado de dinero y corrupción del gobierno local. Debido a su proximidad con la frontera de EU, Rosarito y las áreas circundantes constituyen una vía clave para las operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa.

“Ya nos lo decían las familias de Rosarito al inicio de su gestión y fueron varios los regidores al interior del cabildo de Rosarito, regidores todos de Acción Nacional, quienes denunciaron que detenían a las familias en el centro y no a los líderes de la delincuencia organizada”, dijo Retes.

La legisladora panista Eva María Hernández aseguró que las quejas de la población sobre un incremento de la criminalidad ya se daban años atrás, particularmente por supuestos nexos con el CDS.

“La misma gente de Rosarito nos lo dice: ‘El ambiente que se percibe en Rosarito es de tensión desde hace muchos años’, desde que estaba la hoy diputada como alcaldesa. Y eso es muy lamentable, porque desde entonces ya se veía cómo el crimen organizado estaba prácticamente y, perdóname la expresión, cuidando, entre comillas, las calles”, señaló Hernández.