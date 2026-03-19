CSP invita al rey Felipe VI a que asista al Mundial

El rey Felipe VI, durante su visita al stand de México en la Feria Internacional de Turismo, el pasado 22 de enero.

La Presidenta Claudia Sheinbaum extendió una invitación formal al rey Felipe VI para asistir al próximo Mundial de Futbol 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá. La propuesta surge en un momento de redefinición diplomática entre ambos países y coloca al torneo como una plataforma para relanzar el diálogo político y cultural.

La mandataria planteó que el encuentro deportivo puede convertirse en un punto de coincidencia. “Sería muy importante contar con su presencia”, expresó al subrayar el valor simbólico del evento en una nueva etapa de cooperación bilateral.

11 de junio, fecha en que inicia el Mundial de Futbol

Sheinbaum Pardo también valoró recientes declaraciones del rey sobre el pasado compartido entre México y España y consideró que sus palabras representan “un gesto de acercamiento”, lo que abre la puerta a una conversación más amplia sobre la memoria histórica.

El tema, sin embargo, mantiene tensiones políticas en ambos lados del Atlántico. En España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió la herencia española en América y rechazó visiones críticas sobre la Conquista. “Los abusos los cometían los aztecas y los mayas, que realizaban sacrificios humanos en sus rituales”, afirmó la política española en entrevista para OkDiario.

Además, interpretó la controversia como parte de una estrategia política más amplia. Afirmó que se trata de una “polémica que ya venían buscando los comunistas en España y los gobiernos populistas en México”, con el fin de “buscar alguna excusilla para no tomar ninguna rienda ni del presente ni del futuro”.

La mandataria madrileña advirtió sobre el riesgo de analizar la historia desde perspectivas actuales y señaló que existe una tendencia a “retorcer el pasado con las gafas populistas del presente”.

En contraparte, información de medios españoles señaló que la carta se acogió con buena disposición. Fuentes cercanas al entorno del monarca señalaron que la invitación se recibió “con alegría”.