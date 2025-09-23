Ponencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz se reducirá 40% en octubre: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció que la ponencia del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, reducirá en 40 por ciento a partir del 1 de octubre.

Actualmente está conformada por ocho secretarios de estudio y cuenta, con lo que se reducirán a siete, entre los que se encuentra Vidulfo Rosales, quien fuera abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Asimismo, tiene 12 secretarios auxiliares, cifra que se reducirá a ocho; y de 39 personas de apoyo operativo, de los que se mantendrán 25.

Con el fin de garantizar una justicia real, transparente y cercana a la ciudadanía, Hugo Aguilar Ortiz estableció que, a diferencia de las presidencias anteriores, la suya tendría también un carácter jurisdiccional.

Debido a ello, le serán turnados asuntos para su análisis y la presentación de proyectos ante el Pleno, a diferencia de cómo trabajaron las presidencias anteriores de la SCJN.

Ello, con el fin de resolver con agilidad los asuntos de trascendencia social . Asimismo, la Presidencia mantiene una Coordinación de Dictaminación encargada de revisar los proyectos de las y los demás ministros. Está integrada por un coordinador, 12 secretarios de estudio y cuenta, cinco secretarios auxiliares, un dictaminador y 15 personas de apoyo operativo.

De manera adicional, el equipo de Presidencia que se dispone para la realización de las tareas correspondientes, permanece de 10 personas, incluido el propio ministro presidente.

Entre las nuevas medidas adoptadas, destaca una reducción del personal de seguridad adscrito a la Presidencia, el incremento en la frecuencia y duración de las sesiones del Pleno, que ahora se realizan cuatro días a la semana; así como, llevar a cabo sesiones en distintas regiones del país.

La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también brindará atención prioritaria y personalizada a grupos en situación de vulnerabilidad.

Tarjeta Informativa | La #NuevaSCJN hace pública la siguiente declaración: pic.twitter.com/2lkTPke6WO — Suprema Corte (@SCJN) September 23, 2025

