¿Quiénes son los hijos de Mauricio Fernández y cuál es la herencia que les dejó?

Recuerdan con cariño al 'Tío Mau' en La Milarca

Por la mañana de este martes se dio a conocer la muerte del alcalde municipal con licencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández.

El alcalde del Partido Acción Nacional, quien falleció a los 75 años, habría pedido licencia con duración de dos por causas de salud, y posteriormente dejaría su cargo.

En febrero de este año, Mauricio Fernández fue diagnosticado con un tipo de cáncer que afecta la membrana pulmonar llamado mesotelioma pleural.

¿Quiénes son los hijos de Mauricio Fernández Garza?

Mauricio Fernández y Norma Zambrano estuvieron casados por 33 años, durante este periodo el matrimonio formó una familia con siete hijos, a quienes les transmitió su sensibilidad co la cultura y el arte.

Los nombres de sus siete hijos son:

Vanesa Stefan Alana Antonio Martel Milarca Maximiliano.

En entrevista con una revista local, Mauricio Fernández compartió que disfrutaba mucho la celebración navideña, pues la pasaba con toda su familia en casa de su exesposa.

Además, dijo que tenía una extraordinaria relación con sus hijos y sus nietos, a quienes siempre trató entender y agradecerles su cariño y experiencias de vida compartidas.

La familia de Mauricio Fernández tuvo un gran impacto político, empresarial y cultural en Monterrey.

“Perdiste una batalla pero no la guerra”, es lo que me dijo mi abuelo, Roberto Garza Sada, en aquel entonces cuando estaba en búsqueda de consejo en un momento difícil para mí.



Él, sin saberlo, me dio el mejor consejo que me han dado en mi vida, porque acepté que perdí esa… pic.twitter.com/Ap6MdNwcBi — Mauricio Fernández (@MauricioFdzGa) April 27, 2024

Familia de Mauricio Fernández Garza ı Foto: Especial

¿Cuál es la herencia que le dejó Mauricio Fernández a sus hijos?

El bisabuelo de Mauricio Fernández fue fundador de toda la industria de Monterrey, como lo es Fundidora, Femsa, Alfa y Vitro, por lo que él era accionista de Vitro y de Alfa, al igual que su madre.

Por su parte, el exalcalde fundó diversas empresas como Dispersiones Múltiples, mientras que en Cuba fue fundador y socio de Comercializadora de Puros y presidente y fundador y socio de Internacional Textil Corporation, socio fundador de Uniser y socio fundador de la empresa Especialidades Cerveceras.

Además, en 2024 su museo La Milarca fue inaugurado en el Paque Rufino Tamayo. En este museo se encuentran salas que albergan una colección de monedas antigüas, cerámica mexicana, obras de artistas contemporáneos y hasta fósiles.

Tras su muerte, se colocó un memorial a la entrada del museo en el que exhibieron fotografías de Fernández Garza. La Milarca permanecerá abierto para que las personas puedan dejar ofrendas en el memorial.

La historia empresarial de la familia comenzó con Isaac Garza Garza, quien fundó tres compañías:

En 1890 la Fábrica de Hielo y Ceveza Monterrey, actualmente Cervecería Modelo.

Posteriormente, en 1900 inauguró la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey

En 1903 fundar la Vidrieria Monterrey.

Con el tiempo estas empresas se diversificaron al mando de Eugenio y Roberto Garza, además de la Cervecería Cuahutémoc; y HYLSA que es parte del grupo Ternium, también se sumaron Banca Serfín que actualmente es Banco Santander, y la Televisión Independiente de México.

En la actualidad esta actividad empresarial se concenra en la Cervecería Cuahutémoc, Grupo Alfa, y Femsa.