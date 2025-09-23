Muere Mauricio Fernández, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, a los 75 años

Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, falleció a los 75 años de edad, según informaron medios locales.

Fernández Garza, del Partido Acción Nacional, asumió por cuarta ocasión como presidente municipal de San Pedro Garza García en octubre de 2024, pero pidió licencia casi un año después, el 15 de septiembre de 2025, argumentando “causas de salud”. Una vez terminada su licencia, planeaba renunciar al cargo.

Mauricio Fernández, en fotografía de archivo. ı Foto: FB Mauricio Fernández

“Lo hago como un acto de responsabilidad y lo hago con la cara en alto, con la satisfacción de haberlo dado todo por nuestra ciudad”, escribió Fernández Garza, en su último mensaje en redes sociales, el 15 de septiembre.

“Dejo a San Pedro en los primeros lugares, como un municipio modelo que es reconocido no solo en México sino también en el extranjero. Gracias a todos por su confianza, por creer en mí, pero sobre todo gracias por ser los mejores ciudadanos y por haber colaborado conmigo para llevar a San Pedro a lo más alto”, abundó.

Mauricio Fernández Garza fue un reconocido político y empresario de Nuevo León. Estudió administración industrial en la Universidad de Purdue, además de que contaba con posgrados en economía, administración y una maestría en administración.

Fue presidente municipal de San Pedro Garza García en tres ocasiones: 1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y 2024-2025.

Mauricio Fernández (izq.), en fotografía de archivo. ı Foto: FB Mauricio Fernández

También fue senador de la República entre 1994 y 2000 y candidato a diputado federal y gobernador de Nuevo León. En su carrera empresarial, tuvo cargos directivos y de consejero en importantes empresas como BBVA Bancomer, Grupo Alfa y Sigma Alimentos.

En febrero de 2025 fue diagnosticado con mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones. Desde entonces, comenzó a recibir tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia, pero la enfermedad avanzó rápido, posiblemente debido a complicaciones derivadas de que era la tercera vez en su vida que la enfrentaba.

Lo anterior llevó a su solicitud de licencia, para dejar a Mauricio Farah Giacoman en el cargo.

