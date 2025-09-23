Senado aprueba calendario de comparecencias por la Glosa del Primer Informe de Gobierno

Sesión del Senado de la República, en una fotografía ilustrativa.

El pleno del Senado de la República aprobó el calendario de comparecencias de los titulares de diversas secretarías de Estado, como parte del análisis de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El objetivo es profundizar en la rendición de cuentas sobre las políticas y acciones implementadas por el Ejecutivo Federal durante su primer año de administración.

El acuerdo contempla dos modalidades: sesiones ante el pleno y reuniones con comisiones legislativas especializadas.

De acuerdo con lo aprobado, las sesiones de glosa se llevarán a cabo durante la segunda quincena de septiembre y estarán divididas en cuatro ejes temáticos: política interior, económica, social y exterior.

Las sesiones programadas en el Pleno serán dentro de las siguientes fechas:

17 de septiembre : Política Interior

18 de septiembre : Política Económica

23 de septiembre : Política Social

24 de septiembre: Política Exterior

Asimismo, entre los funcionarios que acudirán ante el pleno destacan la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el 30 de septiembre; el secretario de Hacienda, Edgar Abraham Amador Zamora, el 1 de octubre; el canciller José Ramón de la Fuente Ramírez, el 8 de octubre; y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, el 15 de octubre.

Por otro lado, se programaron las comparecencias del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para el 22 de octubre, y de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el 29 de octubre. En tanto, la participación del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aún no tiene fecha definida.

En comisiones, se recibirá a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, el 30 de septiembre ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Posteriormente, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, acudirá el 7 de noviembre ante la Comisión de Energía.

¿Cúal será formato de las comparecencias?

Cada funcionario presentará un informe inicial, seguido de rondas de preguntas y respuestas con los distintos grupos parlamentarios, y cerrará con un mensaje final.

Con este calendario, la Cámara Alta se suma a la Cámara de Diputados en el análisis de la glosa, consolidando así el proceso de fiscalización política del Poder Legislativo al inicio del sexenio.

MSL